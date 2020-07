Nghệ An: Bắt hai đối tượng truy nã lẩn trốn gần 20 năm

Trong tỉnh

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải 2 đối tượng trốn lệnh truy nã gần 20 năm tại các tỉnh phía Nam về Nghệ An để bàn giao cho các đơn vị liên quan. Đây là những đối tượng bị phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ khi đang lẫn trốn.