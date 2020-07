Nghệ An cho phép TECCO ‘hợp thức hóa’ sai phạm ‘đẻ tầng’?

Ai đã ký “hợp thức hóa”?



Ngày 8/7/2010 lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 2924 phê duyệt Khối dịch vụ-chung cư thuộc quy hoạch Dự án tổ hợp trung tâm thương mại-dịch vụ và nhà ở tại địa chỉ số 215, đường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 làm chủ đầu tư.



Đến ngày 24/6/2015, UBND tỉnh Nghệ An ký Văn bản số 6702 cho phép TECCO Nghệ An được nhận chuyển nhượng dự án trên. Điều đáng nói, trong quá trình triển khai dù quy mô công trình này chỉ 21 tầng nhưng TECCO Nghệ An đã tự ý xây dựng thành 22 tầng và tầng 1, tầng 2 mỗi tầng thêm 1 căn hộ để ở (theo quy hoạch được duyệt là khu kinh doanh thương mại).



Ngoài ra theo quy hoạch chi tiết thì vị trí số 08 là hạng mục cây xanh công cộng nhưng thực tế TECCO Nghệ An đã ngang nhiên xây dựng nhà để xe chồng lên với diện tích hàng trăm m2…

Nghệ An có quá “nương tay” xử lý sai phạm tại dự án 215 Lê Lợi của TECCO Nghệ An?

Dù công trình sai phạm là vậy và được đưa vào sử dụng từ năm 2017 nhưng đến nay diện tích sai phạm vẫn không bị “xây xước” gì? Trái lại mới đây dư luận rất bất ngờ khi TECCO Nghệ An được “hợp thức hóa” sai phạm “đẻ tầng” nói trên.



Cụ thể, tại Văn bản số 3714 ngày 26/11/2019 gửi UBND tỉnh Nghệ An do Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang ký đã “bất ngờ” chấp thuận cho TECCO Nghệ An được điều chỉnh quy hoạch dự án trên như thực tế đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt.



Với sự tham mưu này, ngày 25/12/2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã ký Quyết định số 5387 phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch tổng thể tỉ lệ 1/500 Khối dịch vụ-chung cư thuộc quy hoạch Dự án tổ hợp trung tâm thương mại-dịch vụ và nhà ở tại địa chỉ số 215, đường Lê Lợi.



Điều này đồng nghĩa với việc dự án “đẻ tầng” trên của TECCO Nghệ An được biến thành Trung tâm thương mại-chung cư cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm?



“Nâng niu” cho sai phạm?



Theo tìm hiểu của An ninh Tiền tệ thì trước những sai phạm trên, cơ quan chức năng TP. Vinh đã hơn một lần lập Biên bản vi phạm hành chính và ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính TECCO Nghệ An (Biên bản vi phạm hành chính ngày 2/7/2017; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 66 ngày 3/1/2018 và Quyết định số 1385 xử phạt vi phạm hành chính ngày 8/5/2018).



Trong các quyết định xử phạt, TP. Vinh yêu cầu TECCO Nghệ An lập hồ sơ khắc phục, nếu quá thời hạn 60 ngày thì bị cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Vậy nhưng sau khi quá thời hạn trên thì các hạng mục vi phạm của TECCO Nghệ An vẫn tồn tại.

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang tham mưu cho cấp trên chấp thuận“hợp thức hóa” sai phạm “đẻ tầng”

Thậm chí, sau khi “đẻ tầng”, ngày 28/11/2017 TECCO Nghệ An đã có Tờ trình số 156 gửi Sở Xây dựng Nghệ An “về việc xin thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hạng mục khối cao tầng dịch vụ căn hộ” thuộc Dự án nhà ở Lê Lợi”.



Phúc đáp văn bản này ngày 21/12/2017, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An lúc bấy giờ đã có Công văn số 3084 gửi TECCO Nghệ An khẳng định:



“Theo quy hoạch được duyệt, khối công trình này (Dự án nhà ở Lê Lợi-PV) được xác định cao 21 tầng. Chủ đầu tư xin điều chỉnh khối công trình này thành 22 tầng. Đồng thời xin điều chỉnh bổ sung tại tầng 1 và tầng 2 thêm 1 căn hộ để ở. Do đến nay công trình đã xây dựng hoàn thành, việc chủ đầu tư tự ý xây dựng không đúng với quy hoạch được duyệt là trái với quy định quản lý đầu tư xây dựng. Vì vậy Sở Xây dựng chuyển trả hồ sơ và giao UBND TP. Vinh phối hợp với UBND phường Lê Lợi kiểm tra xử lý các sai phạm…”.



Vậy mà gần 3 năm sau khi mới là Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang đã làm cái việc trái với người tiền nhiệm đó là tham mưu cho cấp trên chấp thuận cho TECCO Nghệ An được “hợp thức hóa” sai phạm “đẻ tầng” ở Dự án 215 Lê Lợi một cách khó hiểu?



Hay nói như cái cách mà dư luận đồn đoán đó là Nghệ An đã quá “nương tay” xử lý sai phạm tại dự án trên của TECCO Nghệ An?



An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.