Nghệ An: Bắt đối tượng tàng trữ 4.000 viên ma túy tổng hợp tại nhà riêng

Ngày 14/4, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phá thành công chuyên án, bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Vi Văn Điệp (SN 1977), trú tại khối Hổng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, có nhiều biểu hiện phạm tội về ma túy.

Ngày 10/4, phát hiện Điệp vừa mua số lượng lớn ma túy, đang cất giấu trong nhà, Ban Chuyên án quyết định triển khai phương án bắt giữ. Khoảng 13h30’ cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công Vi Văn Điệp cùng tang vật là 4.000 viên hồng phiến đang giấu trong nhà riêng.

Đối tượng Vi Văn Điệp cùng tang vật tại cơ quan Công an

Được biết, Điệp là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có 02 tiền án về ma túy. Hằng ngày, đối tượng này thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ các đối tượng nghiện trên địa bàn; đồng thời, đến các địa bàn biên giới để tìm mua ma túy về bán lẻ.

Tại cơ quan Công an, Điệp khai nhận: Số ma túy nói trên được Điệp mua từ một số đối tượng ở vùng giáp biên rồi mang về bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong đang hoàn tất hồ sơ, tài liệu khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn