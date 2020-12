Nghệ An: Bắt 9X dùng dao khống chế h.i.ế.p d.â.m, cướp tài sản giữa đêm

Nguyễn Trọng Thưởng tại cơ quan điều tra

Ngày 2/12, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 2h30 ngày 10/11, chị N.T.B (SN 1988, trú huyện Yên Thành) gửi đơn trình báo lên cơ quan công an về việc chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà sử dụng dao nhọn khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp 2 chiếc điện thoại di động.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Trọng Thưởng là kẻ hiếp dâm và cướp tài sản của chị B. nên tổ chức truy bắt.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trọng Thưởng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của chị B.. Ngoài ra, Thưởng còn khai nhận trước đó y còn lấy trộm 1 chiếc Iphone 8 của một người dân trên địa bàn xã Nam Thành.

Được biết, Thưởng là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Tác giả: Thuỷ Tiên

Nguồn tin: Báo Giao thông