Nghệ An bác tin gần 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 'nằm kho'

Tiêm vắc xin cho người dân Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 18-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - khẳng định không có chuyện tỉnh này tiêm chậm hay để tồn kho gần 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, như thông tin Bộ Y tế đưa ra tại hội nghị trực tuyến với các địa phương để kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin vào chiều 17-11.

Trước đó, Bộ Y tế cho hay Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng vắc xin tồn kho lớn. Cụ thể, địa phương này đã được phân bổ hơn 3,78 triệu liều vắc xin, hiện mới chỉ tiêm được hơn 2,83 triệu liều, tồn 910.000 liều vắc xin.

Theo ông Chỉnh, đến hết ngày 17-11, Nghệ An đã tiêm hơn 2 triệu liều vắc xin cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên, trong đó có hơn 450.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

"Phải đến ngày thì mới có thể tiêm trả mũi 2, theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 18-11 mới đủ thời gian để triển khai tiêm mũi 2. Trong ngày 17-11, 435.000 liều vắc xin Apdala đã được chuyển về các địa phương và tiêm trả ngay cho người dân, riêng mũi 3 phải sau 2 tuần nữa mới có thể tiêm.

Vắc xin về tới đâu chúng tôi triển khai tiêm tới đó và phải đủ thời gian mới tiêm. Không có chuyện địa phương tiêm chậm, dẫn tới tồn kho gần 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19", ông Chỉnh nói.

Mới đây, Bộ Y tế đã phân bổ cho Nghệ An 871.000 liều vắc xin Abdala (của Cuba) để triển khai tiêm mũi 2 và mũi 3 cho người dân.

Đối với vắc xin Vero Cell, Nghệ An phải đề nghị Bộ Y tế khẩn cấp phân bổ để tiêm trả mũi 2 do đã quá thời gian nhưng đến tối 17-11, vắc xin mới về đến Nghệ An. Đến sáng 18-11, Sở Y tế Nghệ An đã cho vận chuyển về các địa phương để triển khai tiêm.

Dự kiến ngày 19-11, Quân khu 4 mới chuyển cho Nghệ An một nửa số vắc xin Moderna để tiêm đủ 2 mũi cho người dân trong tổng số 500.000 liều Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh này.

Tính đến sáng 18-11, trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 quốc gia, Nghệ An đã tiêm được hơn 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó có hơn 83% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 3.346 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 25 người tử vong và hiện đang điều trị 719 bệnh nhân.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ