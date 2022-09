Nghệ An bác đề nghị tăng công suất xử lý rác thải Ecovi của Công ty CP Galax

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 15 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động, trong đó có 13 bãi chôn lấp chất thải rắn và 3 nhà máy xử lý chất thải rắn. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh phát sinh khoảng 1.741,78 tấn/ngày. Trong đó, đô thị là trên 1.000 tấn, nông thôn trên 700 tấn/ngày. Hiện nay, hầu hết các bãi chôn lấp đang trong tình trạng quá tải, lượng rác thải chưa được xử lý bị tồn đọng trong nhiều ngày, phát sinh nhiều vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Trong đó khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là khu xử lý chất thải rắn lớn nhất Nghệ An, gồm 2 dự án là dự án Khu chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên do CTCP môi trường và công trình đô thị tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải rắn Ecovi do CTCP Galax làm chủ đầu tư.