Nghệ An: Án tử hình cho kẻ buôn 14kg ma tuý

Bị Cáo Nguyễn Đình Giang tại tòa

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình Giang (SN 1960), trú tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Hoàng Doanh Điệp (SN 1981), trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Phạm Văn Hùng (SN 1977), trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Công Cương (SN 1983), trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Điệp còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2019, người đàn ông tên Xềnh gọi điện nói Giang mua ma túy. Xềnh thống nhất bán cho Giang giá 5.000USD/kg ma túy, 5.000USD/bánh heroin, 100USD/ gói nhỏ ma túy. Ngày 13/11/2019, tại thị trấn Anh Sơn, Nguyễn Đình Giang trả trước cho Xềnh 15.000USD tiền đặt cọc để lấy ma túy. Giang nói Xềnh khi nào có ma túy thì báo.

Ngày 18/11/2019, Điệp gặp Giang tại thị trấn Con Cuông để hỏi mua 2kg ma túy với giá 300 triệu đồng nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Điệp trả cho Giang trước số tiền 258 triệu đồng. Vì còn thiếu tiền nên Giang chưa giao ma túy cho Điệp. Hoàng Doanh Điệp nói Giang thế chấp chiếc xe ô tô để lấy ma túy nhưng Giang không đồng ý.

Đến chiều ngày 22/11/2019, Xềnh thông báo đã có ma túy thì Giang trả thêm cho Xềnh 250 triệu đồng và 37.000USD. Nhận tiền xong, Xềnh đưa đến nhà Giang 9827,86g ma túy; 3751,74g heroin. Ngoài số ma túy nói trên, Xềnh còn cho Giang 2 gói ma túy có khối lượng 19,71g để bán và sử dụng.

Tối ngày 22/11/2019, Giang cho Điệp 6,745g ma túy để sử dụng. Do Điệp không có dụng cụ để đựng số ma túy trên nên Cương lấy túi ni lông bọc phía ngoài bao thuốc và đưa cho Điệp cất giấu. Cương đòi lái xe về nhưng Điệp không đồng ý. Điệp bảo Cương bắt xe taxi về. Khi Điệp dừng xe để băng lại số ma túy Giang đưa thì bị Công an bắt giữ.

Thời điểm Cương định bắt taxi về thì Giang rủ ở lại. Đến 4h ngày 23/11/2019, Giang gọi Cương đậy để đi đến nhà Phạm Văn Ngọc, trú tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành. Giang muốn Cương đi cùng để xem chất lượng chiếc xe ô tô định mua của người quen Ngọc là Phạm Văn Hùng.

Trước đó, Hùng và Ngọc trao đổi thống nhất sẽ đổi 1 bánh heroin để gán chiếc xe. Thỏa thuận xong, Ngọc thông báo với Giang tìm được con xe Lexus, chủ xe đòi đổi 1 bánh heroin tính tương đương 200 triệu đồng. Hùng đã giao chiếc ô tô cho Giang và bớt 500.000 đồng tiền lộc. Tuy nhiên, Hùng chưa nhận ma túy từ Giang.

Đến khoảng 14h20 ngày 23/11/2019, Công an huyện Yên Thành đến nhà Hùng để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giang và Cương. Thấy công an đến, Hùng tẩu tán 165,665g ma túy heroin và 70,8g ma túy. Đây là số ma túy Hùng mua của người đàn ông tên Long không rõ lai lịch với số tiền 82 triệu đồng nhằm mục đích bán kiếm lời. Hùng đã bị bắt cùng tang vật.

Sau đó, Cương và Giang cũng bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của Giang công an thu giữ số lượng ma túy mua của Xềnh trước đó.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải và mong HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về với gia đình và xã hội.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Giang tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Doanh Điệp 20 năm tù về tội Mua bán trái pháp chất ma túy, 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (tổng mức hình phạt 26 năm tù); Phạm Văn Hùng 18 năm tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Công Cương 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh