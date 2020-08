Nghệ An: 46 hộ dân khắc khoải chờ tái định cư

Cuộc sống tạm bợ khi người bản Lả và bản Minh Phương chưa được tái định cư.

Vào cuối tháng 8/2018, sau khi thủy điện Bản Vẽ xả lũ với lưu lượng kỷ lục, đã khiến hàng chục ngôi nhà dọc sông Nậm Nơn thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương bị lũ cuốn trôi. Trận lũ đã làm cho những căn nhà kiên cố chỉ còn là những đống đổ nát, hoang tàn. May mắn, khi thủy điện xả lũ, 34 hộ dân dọc sông Nậm Nơn ở bản Lả, bản Minh Phương, bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh kịp di dời, đảm bảo an toàn tính mạng con người. Tuy nhiên, từ đó đến nay những hộ dân này với hàng trăm nhân khẩu vẫn phải sống thấp thỏm, chờ tái định cư.

Những ngày giữa tháng 8/2020, thực tế tại các bản như bản Lả, Xiêng Hương, Xộp Mạt, xã Lượng Minh, chúng tôi thấy những dấu tích của trận xả lũ vẫn còn hiện hữu. Người dân bị ảnh hưởng từng phải dựng lều ở tạm, nay đang thuê nhà hoặc xin trú tạm tại gia đình người thân. “Không dám dựng lều ở sát mép sông như trước nữa, nguy hiểm lắm, giờ cả gia đình mình đi thuê chỗ khác để ở”, bà Lô Thị Lân ở bản Minh Phương, xã Lượng Minh chia sẻ.

Đi dọc Tỉnh lộ 534B, hệ lụy của những trận lũ năm trước vẫn còn đó, những vết sạt lở chưa thể khắc phục. Đây là hậu quả của việc thủy điện xả lũ trong 2 năm liên tiếp 2017 và 2018, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh không nhà. Cuộc sống của các hộ dân gần như phải dựa vào nguồn cứu trợ từ chính quyền địa phương. Nặng nề nhất vẫn là 46 hộ dân tại bản Lả và bản Minh Phương của xã Lượng Minh hiện vẫn chưa được TĐC. Trong 46 hộ dân này, có 34 hộ bị ảnh hưởng từ trận lũ 8/2018, 12 hộ vừa có quyết định bổ sung từ đầu tháng 8/2020.

Theo tìm hiểu được biết, sau trận lũ cách đây 2 năm, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3297 về việc cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng công trình di dời khẩn cấp 46 hộ dân nói trên ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất. Dự án được đầu tư 14,8 tỷ đồng với các hạng mục giao thông, nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng, đường điện thắp sáng.

Theo phương án đã được thỏa thuận, để đền bù dự án cho 46 hộ dân, nhà máy Thủy điện Nậm Nơn sẽ chi 2,5 tỷ đồng, tỉnh cấp 4,5 tỷ đồng. Vậy nhưng, đến nay, sau gần hơn 2 năm những hộ dân này vẫn phải sống cảnh tạm bợ và phải “dài cổ” chờ được TĐC. Thực tế, tại điểm TĐC cho 46 hộ dân nói trên (nằm ngay sau UBND xã Lượng Minh), vẫn đang là bãi đất trống.

Được biết, công trình triển khai thi công từ tháng 6/2019, theo kế hoạch sẽ hoàn thành công tác san nền trong tháng 10/2019. Song, do nguồn vốn bố trí mới đạt 24,2% so với tổng mức đầu tư, số vốn còn thiếu trên là 9,3 tỷ đồng nên việc thực hiện khối lượng còn lại đang bế tắc. Anh Lô Thương, trú ở bản Lả cho biết, người dân vẫn tiếp tục chờ TĐC. Bà con mong mỏi cấp trên nhanh chóng hoàn thành khu TĐC để được an cư.

Trao đổi với ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tương Dương về vấn đề chậm TĐC cho hàng chục hộ dân nói trên, ông Sơn cho biết: Hiện trên địa bàn chỉ còn điểm TĐC dành cho 46 hộ dân nằm tại xã Lượng Minh là chưa hoàn thành. Nguyên nhân, vì thiếu vốn, đồng thời do vừa bổ sung thêm 12 hộ nên huyện cũng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục. Các hộ trong diện TĐC này vẫn đang ở tại chỗ hoặc làm lán bạt ở dọc hai bên đường.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết