Nghệ An: 455 chỉ tiêu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Theo đó, năm học 2020 – 2021, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 455 chỉ tiêu tuyển sinh. Bao gồm 385 chỉ tiêu cho 11 lớp chuyên là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nga. Có 70 chỉ tiêu cho 2 lớp chuyên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (Toán - Vật lý - Hóa học - Sinh học) và Ngoại ngữ (Tiếng Anh - Tiếng Nhật), mỗi lớp tối đa 35 học sinh.

Trong năm học tới, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chỉ tuyển sinh học sinh có hộ khẩu ở Nghệ An. Học sinh ngoại tỉnh tham gia thi tuyển phải được sự đồng ý của UBND tỉnh đó. Về phương án tuyển sinh, gồm 2 vòng sơ tuyển và thi tuyển. Vòng 1 sơ tuyển hồ sơ căn cứ vào các tiêu chí về học lực, hạnh kiểm và các thành tích khác (nếu có). Học sinh qua vòng sơ tuyển sẽ dự thi các môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ - lấy kết quả từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức (nhân hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 3).

Hai năm trước, ngoài môn chuyên, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức thi riêng môn Ngoại ngữ lấy điểm nền. Nguyên nhân do trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Nghệ An, môn Ngoại ngữ chỉ là một trong 3 môn thành phần của bài thi tổ hợp. Năm nay, bài thi tổ hợp chỉ còn 2 môn thành phần, trong đó môn Ngoại ngữ chiếm 33/50 câu hỏi trắc nghiệm.

Về môn chuyên, thí sinh thi lớp chuyên nào sẽ thi môn chuyên tương đương. Riêng thi vào lớp chuyên Tin học, thí sinh có thể thi môn Toán hoặc Tin học (những năm trước chỉ thi môn Toán). Thí sinh cũng có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào các lớp chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Ngoại ngữ, chuyên Tin học, chuyên Lịch sử và chuyên Địa lý căn cứ vào môn chuyên mình đăng ký.

Thời gian tuyển sinh vào lớp 10 Trường THTP chuyên Phan Bội Châu dự kiến vào ngày 9, 10/6/2020.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại