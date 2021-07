Nghệ An: 200 nhân viên y tế sẵn sàng lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

200 nhân viên y tế này đều là những bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn.

Trong đó, có 150 người sẽ phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm. 50 nhân viên y tế còn lại gồm 20 bác sĩ và 30 điều dưỡng, kỹ thuật viên sẽ tham gia công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Sở Y tế Nghệ An cử bác sĩ Phạm Đình Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm trưởng đoàn.

Trước đó, đầu tháng 6, Nghệ An cũng đã cử 52 nhân viên y tế sang tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ địa phương này dập dịch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội quân này lại quay trở về tiếp tục nhiệm vụ khi Nghệ An liên tục ghi nhân các ca bệnh. Trong đợt dịch lần này, ở Nghệ An có 129 người mắc Covid-19.

Đến nay, đã 24 tiếng ở Nghệ An không ghi nhận ca mắc mới.

Để khống chế được dịch, trong suốt gần 1 tháng qua, các nhân viên y tế đã phải thần tốc lấy mẫu xét nghiệm.

Trung bình mỗi ngày lấy từ 1.000 - 2.000 mẫu, những ngày cao điểm toàn tỉnh lấy hơn 10.000 mẫu để xét nghiệm Covid-19.

