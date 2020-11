Ngày 19/11, tiếp tục xét xử “Đại án DONG A Bank” và số phận Dự án KĐT Mỹ Gia

Theo đó, cuối tháng 9/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàngTMCP Đông Á - DongA Bank) và 11 bị can khác phạm tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Trần Phương Bình đã vi phạm định về hoạt động cho vay khi “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo cho 4 nhóm khách hàng, gây thiệt hại gần 8.752 tỉ đồng.

Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình.

Được biết, năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị tỉnh Khánh Hòa không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng 754 lô đất ở Khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang.

Những lô đất không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng nằm ở gói 1 (rộng 17,9 ha, gồm 588 lô liền kề, 36 lô biệt thự) và một phần gói 2 (rộng 15.000 m2, gồm 130 lô liền kề) thuộc Khu đô thị Mỹ Gia. Việc chuyển nhượng hoàn toàn bất hợp pháp khi chưa có ý kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Việc kê biên tài sản này nhằm mục đích điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á theo quyết định khởi tố ngày 9/12/2016.

Mới đây, vào ngày 25/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký ban hành văn bản số 8704/UBND-NC ngày 25/8/2020 gửi Tòa án nhân dân TP HCM trả lời về các vấn đề liên quan đến gói 1 và 1.500m2 gói 2 Dự án Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang là tài sản đang bị kê biên trong vụ án.

Cụ thể: Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh có Thông báo số 322/TB-UBND (kết luận của UBND tỉnh về việc nghe báo cáo các nội dung liên quan về đầu tư xây dựng các ô đất cây xanh và một số ô đất khác tại Khu đô thị Mỹ Gia); trong đó có nội dung “Trước mắt, tạm dừng việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, chấp thuận chủ trương đầu tư tại dự án Khu đô thị Mỹ Gia cho đến khi Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái và các nhà đầu tư hoàn thiện giải pháp thiết kế, cam kết tiến độ và phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ diện tích Khu đô thị Mỹ Gia”.

Dự án khu đô thị Mỹ Gia.

Tại văn bản số 8704/UBND-NC, nêu: “Về pháp lý hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái là chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Mỹ Gia (ngoại trừ các Gói 3, Gói 5 và Gói 7A đã được chuyển nhượng cho các chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản tại thời điểm thực hiện chuyển nhượng). Vì vậy, việc Công ty TNHH Xây dựng và Đô thị Thái An đề nghị được triển khai thực hiện đầu tư xây dựng đối với Gói 1 và một phần Gói 2 thuộc dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại xã Vĩnh Thái Nhà là không có cơ sở xem xét, giải quyết”.

Mới đây nhất, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái đã ban hành văn bản kiến nghị với cấp Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TPHCM và các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu để hủy bỏ biện pháp kê biên đối với Gói 1 và Gói 1,5ha Gói 2 Dự án Khu đô thị Mỹ Gia và giao lại cho Công ty Vĩnh Thái tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án, đồng thời chấp nhận cho Công ty Vĩnh Thái thanh lý hợp đồng khung 03 với Công ty Thái An.

Theo đó, kiến nghị Công ty Vĩnh Thái đưa ra là tạm thời thanh toán khoản tiền mà Công ty Thái An đã đầu tư vào Gói 1 là gần 64 tỷ đồng để Công ty Thái An khắc phục hậu quả cho Ngân hàng Đông Á đưa vào lưu thông sinh lời, trả cho người gửi tiền thay vì sử dụng tiền của Nhà nước và xã hội để bù đắp thiệt hại do các bị cáo gây ra;

Hai là, Công ty Vĩnh Thái cũng đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, bàn giao công trình công cộng cho tỉnh Khánh Hòa để ổn định dân sinh và khai thác kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư, đảm bảo phù hợp pháp luật và khả thi về thực tiễn.

Ba là, trong trường hợp không giải quyết các vấn đề được nêu trong vụ án hình sự, Công ty Vĩnh Thái đề nghị cho phép tách phần dân sự liên quan đến Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Dự án ra khỏi Vụ án để xử lý theo thủ tục dân sự.

Bốn là, Công ty Vĩnh Thái đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi cho Công ty Vĩnh Thái là bên ngay tình liên quan đến 29% vốn góp của Công ty Bách Việt tại Công ty Vĩnh Thái liên quan trong vụ án.

Tác giả: Ngọc Huy

Nguồn tin: Pháp Luật Plus