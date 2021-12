Ngán ngẩm nam thanh niên có hành động "mất vệ sinh" trước cửa nhà dân, cảnh tượng đáng xấu hổ được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh xấu xí của một nam thanh niên được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội khiến người xem bức xúc.

Theo đoạn clip đăng tải, một nam thanh niên đeo kính đã lợi dụng đêm tối và giải quyết "nỗi buồn" ngay trước cửa nhà dân bên đường.

Nam thanh niên phóng uế trước nhà dân khiến nhiều người ngán ngẩm

Lợi dụng đêm tối cùng bình phong "cây cột điện", nam thanh niên đã vô tư ngồi giải quyết nỗi buồn dù cho địa điểm ngay trước cửa một hộ gia đình.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm trước ý thức của nam thanh niên. Các ý kiến đều cho rằng, dù với bất kì lý do gì thì hành động trên của nam thanh niên là điều không thể chấp nhận được.

Nếu như đã có rất nhiều trường hợp phóng uế nơi công cộng từng xảy ra nhưng ngay trước cửa gia đình người khác như thế này thì có lẽ là lần đầu.

Được biết sự việc xảy ra vào đêm muộn ngày 29/11 vừa qua tại một con phố tại Hà Nội.

Tác giả: A.T

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc