Ngân 98 và Lương Bằng Quang bất ngờ bị tố vô ơn với quản lý, hét giá catse trên trời

Mới đây, cộng đồng mạng đã được phen xôn xao trước việc cặp đôi thị phi Ngân 98 và Lương Bằng Quang tiếp tục bị bóc phốt. Theo đó, người viết bài đăng này tự xưng là quản lý cũ, từng dìu dắt Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

"Tôi là người thống nhất với 2 người sẽ đưa Ngân 98 ra Bắc và được độc quyền book show ngoài này. Tất cả các show tôi đều có % thỏa thuận như ban đầu trong vòng 1 năm. Giờ mới được mấy tháng họ đủ lông đủ cánh tính đường qua cầu rút ván à? Đáng lẽ ra tôi không muốn cho mọi người biết chuyện này chỉ cần thống nhất hoặc nói chuyện với tôi lại thì không đến nỗi thế này đâu. Nhưng cái cách chúng hành xử kém quá thiếu tôn trọng nên tôi nên cho bọn chúng lên sóng.

Những ngày đầu bước vào DJ ai biết Ngân 98 là ai? Tôi kéo Ngân 98 ra Bắc 1 tháng sắp gần 20 show (80% show do tôi chào khách dùng quan hệ, 10% do biết đến qua truyền thông, 10% do khách alo trực tiếp Ngân 98). Mới ra tôi sắp xếp người hướng dẫn đi đứng thậm chí có show hỗ trợ người đi lại cho mượn xe để đi diễn.

Mới đầu đánh không ok tôi là người xin lỗi boss .Giới thiệu chỗ mua nhạc, hướng dẫn cách làm việc chuyên nghiệp. Lúc 2 người tạo scandal tại bar ở Hà Nội (tôi không hề được biết) bị mọi người chửi tôi vẫn bên cạnh động viên để bước qua.

Ngân ngáo ngơ lịch diễn ở Hải Dương mò lên tận Vĩnh Yên. Tôi là người đàm phán với boss xin lại phần nào cho Ngân vì họ còn định không trả tiền kìa. Thế giờ đủ lông đủ cánh rồi tìm cách qua cầu rút ván à.

Với tôi gần 10% show không to nhưng họ đã tính toán trước từ rất lâu. Đi show xin số âm thầm liên hệ với bar rồi xin bar quay lại vượt mặt tôi. Đến lúc tôi hỏi % thì Lương Bằng Quang nói phải book 1, 2 show cho mới có kinh phí trả. Show nào xong show đó nhận đủ tiền rồi thì kinh phí cái gì? 2 người nhận show lại bar có thông báo với tôi không? Hay việc đã rồi mới nói? Đủ số điện thoại rồi thì tự ý đăng số quản lý mới để nhận show. Quản lý gì số của Lương Bằng Quang chứ?

Tôi chiều họ book 2 show tiếp theo xem họ có thực hiện lời hứa không. Tôi biết kiểu gì cũng tìm cách lật lọng mà. Y rằng sau khi tôi book thì Lương Bằng Quang nói giờ không book hiệu quả tôi chỉ nhận được % trên mỗi show tôi nhận. Thế thì quản lý độc quyền cái gì? Hiện nguyên hình là con người lật lọng. Thế nào là hiệu quả hay không hiệu quả. Trong lúc dịch bệnh thì đói cả lũ chứ riêng gì Ngân đâu. Tôi có phải là thánh à mà tháng nào cũng mang hơn chục show cho họ. Sau dịch thì tự họ book được 3 show thì 2 show là bar tôi đưa họ về họ gọi lại. Văn cùn của họ nghe tôi buồn nôn.

Bọn chúng là 1 lũ sống không tình người bạc bẽo. Ra đây đi diễn em tôi cho xe hỗ trợ, nhà em tôi có việc tôi kết hợp show nhận trả tiền show nhắn tin riêng trong nhóm là tôi tặng. 2 người đọc xong không trả lời âm thầm đi nhắn tin với em tôi xin 50 triệu. Ngân ơi nghĩ Ngân là ai mà đáng giá thế? Đó chính là nguyên nhân tôi không thiết tha book show cho Ngân nữa đấy tôi xấu hổ vì hành động này của Ngân luôn.

Mà họ nghĩ họ là ai mà yêu cầu tôi từ giờ book show phải đặt cọc 50% đến nơi nhận 50% rồi mới diễn. 2 người nghĩ mình là ai? Thôi tóm lại là tôi bố thí cho 2 người % cafe của tôi, tôi cũng cạch 3 đời nhà Ngân và Lương Bằng Quang vì 2 người quá lật lọng. Anh em nào xác định làm thì nên cảnh giác vì nó ăn vào bản tính rồi thì khó bỏ lắm.

Tất cả những gì tôi nói đều có bằng chứng rõ ràng. Muốn đôi co tôi dẫn chứng cho, không phải 2 người rủ nhau thoát khỏi nhóm làm việc đâu. Tôi đang xem 2 người phát triển thế nào trong showbiz với cách hành xử kém như thế", nguyên văn chia sẻ của người bóc phốt.

Mặc dù Lương Bằng Quang và Ngân 98 là những cái tên gắn liền với 2 chữ thị phi, nhưng lần này đến tận người từng giúp đỡ lên tiếng thì lại có vẻ căng thẳng hơn. Hiện tại, dân mạng vẫn đang chờ đợi những phản hồi chính thức từ cặp đôi Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

