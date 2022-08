Mới đây, hot girl Ngân 98 tiếp tục "khuấy động" mạng xã hội với đoạn clip diện váy 2 dây bó sát nhảy cực sung trên TikTok. Người đẹp không ngại khoe cận thân hình gợi cảm, vòng một và vòng ba "ngồn ngộn" trước ống kính máy quay.

Đáng nói, với chiếc váy in hình tiền dollar lạ mắt của Ngân 98, cư dân mạng thích thú bình luận: "Nhìn là biết người có tiền rồi", "Sang chảnh quá chị ơi", "Cháy quá chị ơi", "Mê cái body quá"...

Ngân 98 nhảy nhót hở bạo, netizen cảm thán: 'Nhìn là biết người có tiền'.

Ngân 98 vốn nổi tiếng với những hình ảnh hở bạo cùng phát ngôn "gây sốc" trên mạng xã hội. Người đẹp 24 tuổi từng tiết lộ, nhờ tập luyện chăm chỉ, cô chạm mốc số đo vòng eo 49 cm, lấn át cả "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Vòng một của hot girl cũng đạt số đo 100 cm, thường xuyên được cô khoe khéo trong những bộ trang phục bó sát quyến rũ.

Ngoài ra, Ngân 98 cũng không ngại thừa nhận cô từng phẫu thuật nâng vòng 3 bằng phương pháp đặt túi gel. "Vòng ba của tôi thật ra có sẵn nhưng bị hóp ở hai bên nên tôi quyết định làm. Tôi làm size nhỏ nhất nên cũng không to lên được bao nhiêu", Ngân 98 chia sẻ.

Đồng thời, Ngân 98 cũng chi mạnh cả trăm triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bộ phận trên khuôn mặt như gọt cằm, nâng mũi, làm mắt.

Thân hình gợi cảm của Ngân 98.

Hiện Ngân 98 đang có mối quan hệ tốt đẹp với Lương Bằng Quang. Cả hai đã đính hôn và chụp nhiều bộ ảnh cưới lãng mạn. Họ dự định tổ chức hôn lễ trong năm nay.

Ngân 98 từng chia sẻ cô không muốn sinh con mà muốn sử dụng phương pháp nhờ người mang thai hộ hay qua nước ngoài "xin giống" để con được xinh đẹp hơn. "Ngân thật sự rất là thích gái đẹp, cái gì đẹp Ngân thích ngắm lắm. Ngân sợ đẻ con ra giống chú Quang. Hồi xưa ổng chưa thẩm mỹ sợ lắm", người đẹp 24 tuổi cho hay.

Tác giả: An An

Nguồn tin: saostar.vn