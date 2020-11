Nếu thuê người giả danh công an, Hương Giang đối diện với án phạt nào?

Hương Giang đã chính thức gửi tâm thư xin lỗi người hâm mộ vì những ồn ào vừa qua, và đó được xem như động thái kết thúc cuộc chiến với antifan. Đồng thời, "nữ hoàng chuyển giới" cũng tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cuộc chiến giữa Hương Giang và antifan đã thật sự dừng lại như người đẹp mong muốn.

Hương Giang làm việc cùng antifan.

Trước đó, sau khi tuyên bố giải quyết đến cùng việc bị nhóm "Anti Nữ hoàng đạo lý" kêu gọi tẩy chay, xúc phạm danh dự, Hương Giang tiếp tục gây "bão" khi tung video mới. Trong clip có độ dài gần 18 phút, nữ ca sĩ đến tận nhà antifan để đối chất, làm rõ hành vi của một trong những người tấn công cô trên mạng xã hội trước sự chứng kiến và ghi nhận sự việc của một người mặc sắc phục công an.

Tuy nhiên tất cả hình ảnh đều đã được làm mờ. Video clip đồng thời cũng được tung ra sau đó một ngày, như để chứng thực Hương Giang không dàn dựng như cộng đồng mạng suy luận. Nữ ca sĩ cũng liên tục khẳng định không hề có sự gán ghép, dàn dựng nào ở đây, việc người mặc sắc phục công an kia cùng cô đến tận nhà antifan chỉ đơn giản bởi antifan này có con nhỏ, không thể lên phường được. Lẽ dĩ nhiên, không quá nhiều người tin tưởng những gì Hương Giang nói.

Ngày 4/11, trên mạng xuất hiện biên bản được cho là ghi lại buổi làm việc giữa Hương Giang và antifan do Công an phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) lập. Tuy nhiên, biên bản chỉ có chữ ký của người lập đã được làm mờ.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 2 yêu cầu Công an phường Thảo Điền báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc. Công an phường Thảo Điền cũng không xác nhận có hay không việc cử cán bộ công an đi cùng Hương Giang tới nhà của antifan để làm việc.

Sau đó ít lâu, người ta thấy video clip "làm bạn cùng antifan" của Hương Giang đã "bay màu" khỏi kênh Youtube chính thức, dẫu trước đó cô nàng còn hùng hồn tuyên bố sẽ làm hẳn một series cho "ra trò".

Trong trường hợp xác định Hương Giang thuê người giả danh công an để đóng video clip của mình, thì cô nàng sẽ phải đối mặt với mức án nào? Theo kênh VTC9, dẫn lời luật sư Phan Kế Hiền thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: "Là một công dân, Hương Giang không có quyền xuống lập biên bản tại nhà với một công dân khác. Chỉ có cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền mới được đến nhà yêu cầu lập biên bản.

Trong trường hợp này chúng ta cần xác minh đồng chí công an đó thật hay giả. Nếu xác định đồng chí đó là công an giả, Hương Giang sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp. Cụ thể, theo Điều 339, Bộ Luật hình sự 2015, hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác có thể bị phạt lên đến 2 năm tù".

