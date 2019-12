Nam thanh nữ tú thoải mái trao nhau nụ hôn ngọt ngào đêm Giáng sinh

Giáng sinh là dịp lễ được hàng triệu người mong chờ trên thế giới, thời gian để hội họp gia đình, gặp gỡ bạn bè và dành tình cảm cho người yêu của mình. Nhiều cặp đôi đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, tận hưởng kì nghỉ Giáng sinh khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, ấn tượng với tình cảm ngọt ngào.

Một mùa noel nữa lại đến, và như mọi năm, vào cái đêm mà "chúa sinh ra đời" này, mọi người, đặc biệt là giới trẻ lại đổ xô ra đường vui chơi. Địa điểm nhộn nhịp, tấp nập nhất tất nhiên vẫn là các nhà thờ, trung tâm thương mại có trang trí noel.

Có mặt tại đây, dễ dàng bắt gặp hình ảnh cực kỳ thân mật, tình cảm của các cặp đôi đang yêu "tay trong tay" cùng đi dạo. Nhiều người còn nói rằng chính nhờ sự xuất hiện của các cặp đôi này mà không khí đêm noel dường như trở nên ấm áp và lãng mạn hơn.

Các cặp đô cùng nhau đi dạo, người ngoài nhìn vào dễ dàng nhận thấy họ đang là tình nhân bởi ánh mắt ngọt ngào, cử chỉ trìu mến và cái nắm tay thật chặt.

Những cử chỉ nắm tay, khoác vai trìu mến này làm đêm giáng sinh lạnh lẽo trở nên ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Thậm chí, nhiều cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng nàn để cảm nhận sự thiêng liêng của thời khắc Chúa giáng sinh

Ai ai cũng hân hoan hòa mình vào bầu không khí an lành đêm Giáng sinh

Tất nhiên là họ không quên chụp hình để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Tác giả: Phạm Tùng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin