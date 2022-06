Nam thanh niên rao bán máy xúc trên Facebook, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Ngày 9/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 3/2022, Hiếu lập tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Tuấn” để rao bán máy xúc giá rẻ nhập khẩu từ Lào.

Khi có người hỏi mua, Hiếu yêu cầu khách đặt cọc trước 20-30% giá trị sản phẩm và hứa 7-10 ngày sẽ chuyển máy xúc về nước. Nhận được tiền đặt cọc, Hiếu không giao xe.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Hiếu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 người ở các tỉnh, thành với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ hai điện thoại, một thẻ ngân hàng, hơn 200 triệu đồng và hai ô tô là tài sản do phạm tội mà có.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: VĂN CHƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC