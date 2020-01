Cơ quan "thưởng" Tết 40 nghìn đồng là đúng quy định?

Thư viện tỉnh Nghệ An, nơi có tiền "thưởng" Tết thấp kỷ lục. Ảnh: PV

Ngày 18.1, ông Dương Duy Tiến – Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An cho biết, tiền chế độ Tết Canh Tý 2020 cho anh em trong cơ quan chỉ được 40 nghìn đồng/người.

Giải thích về con số thấp đến mức ngạc nhiên nói trên, ông Tiến nói: “Theo các văn bản hiện hành, chúng tôi đều làm đúng quy định. Năm nay tiền chia cho anh em lấy từ nguồn thu trừ đi nguồn chi, còn lại chừng nào thì chia cho anh em chừng đó”.

Ông Tiến chia sẻ thêm là trong cơ quan có một số người hay đi kiện cáo về các vấn đề tài chính, nên cơ quan phải tuân thủ đúng nguyên tắc tài chính của Nhà nước, không thể làm sai, “linh động”. “Nếu giải quyết linh động thì chế độ mọi người cùng hưởng, nhưng khi có đơn thư, phản ánh thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm”, ông Tiến nói.

Ông Tiến cho biết thêm là năm 2019, tiền chế độ Tết của anh em được khoảng 4 triệu đồng/người, năm 2020 thì chỉ được 40 nghìn. Tuy nhiên, năm 2020, anh em trước đó đã được nhận tiền thu nhập tăng thêm 500 nghìn đồng/người.

Ông Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được thông tin về chế độ tiền Tết của cơ quan trực thuộc là Thư viện tỉnh. “Bây giờ họ làm như thế là đúng. Cơ quan mất đoàn kết nên không ai dám linh động giải quyết về tài chính. Tôi cũng rất chia sẻ với anh em nhưng không thể làm gì khác”, ông Hồ Mậu Thanh nói.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An – ông Nguyễn Công Danh cho hay đã nắm thông tin về tiền thưởng Tết tại Thư viện tỉnh Nghệ An. “Tôi đã rất quan tâm và có hỏi anh em Thư viện tỉnh, vì sao tiền Tết lại thấp như vậy, họ có giải thích do có một số vấn đề vướng mắc về cơ chế. Với cương vị là cán bộ công đoàn, tôi rất chia sẻ với tâm tư của anh em cán bộ viên chức, người lao động tại Thư viện tỉnh” – ông Nguyễn Công Danh nói.

