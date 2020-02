Nam thanh niên cạy tủ trộm tiền của mẹ người yêu, đem vào rừng cất giấu

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão (Bình Định) đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Biết (SN 2000) trú ở xã Nam Phú, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để lập thủ tục khởi tố, tạm giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo An ninh Thủ đô thông tin, chiều ngày 22/2, Trực ban hình sự Công an huyện An Lão nhận được nguồn tin kẻ gian đột nhập nhà riêng của bà Đinh Thị Rút (SN 1981) trú ở làng T4, xã An Quang, huyện An Lão để trộm cắp 30 triệu đồng.

Sau khi vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, thông tin có liên quan, các trinh sát hình sự, điều tra viên xác định nghi can là Phạm Văn Biết – người yêu của con gái bà Định Thị Rút đã tạm trú ở đó từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay.

Theo báo Dân Trí, qua đấu tranh khai thác, đến sáng 23/2, Biết đã khai nhận lấy trộm số tiền nói trên và đem giấu tại khu rừng keo cách nhà 5 km.

Biết khai, trong thời gian ở nhà bà Rút ừ Tết Canh Tý đến này, Biết phát hiện bà Rút thường cất tiền trong tủ nên nhân lúc gia đình đi vắng, Biết đã cạy tủ lấy trộm, định bỏ trốn thì bị bắt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: Saostar.vn