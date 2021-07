Nam thanh niên bị đâm tử vong sau tiếng cãi vã

Ngày 1/7, Công an quận 12 (TP. HCM) đã tạm giữ Nguyễn Trường Phát (SN 2000, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là anh V.M.T.T (SN 2000, quê Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 30/6, người dân sống trong con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Hiệp Thành, quận 12) nghe tiếng ồn ào, cãi vã.

Khi mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh T. nằm bất động ở giữa hẻm, trên cổ có vết thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vào cuộc điều tra, Công an đã triệu tập Phát lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Phát khai nhận do T. giật chìa khóa xe máy của Phát nên giữa hai bên xảy ra tranh cãi.

Trong lúc cự cãi, Phát đã dùng bóng đèn tuýp đập bể và đâm T. trọng thương sau đó bỏ đi.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Gia Anh

Nguồn tin: Báo Công lý