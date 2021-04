Nam sinh ở Phú Quốc đốt pháo trong lớp

Gần 8h ngày 20/4, nhiều học sinh trong lớp 9/6, trường THCS Dương Đông 1 (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) hốt hoảng chạy ra khỏi phòng học khi nghe tiếng nổ lớn. Lúc này là giờ ra chơi giữa tiết 1 và 2.

Trường THCS Dương Đông 1 vào sáng 20/4. Ảnh: Nhật Tân.

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó hiệu trưởng trường THCS Dương Đông 1, cho biết tiếng nổ phát ra từ viên pháo to bằng ngón tay do nam sinh lớp 9/6 mang vào phòng học. Rất may không có học sinh nào bị hỏa khí gây sát thương.

Theo ông Trí, đây là lần đầu tiên học sinh đốt pháo trong trường. Nam sinh đã được Công an phường Dương Đông mời về trụ sở làm việc.

Lãnh đạo Công an phường Dương Đông cho biết đơi vị đang làm việc với nam sinh đốt pháo trong lớp nên từ chối cung cấp thông tin.

Trường THCS Dương Đông 1 (chấm đỏ) ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Google Maps.



