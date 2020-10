Nam Đàn trao 40 Quyết định điều động sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn

Ngày 30/9/2020, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có Quyết định điều động 40 đồng chí về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại địa bàn huyện Nam Đàn, trong đó có 3 đồng chí đảm nhiệm chức danh Phó trưởng công an xã, 37 đồng chí đảm nhiệm chức danh công an viên.

Trao Quyết định điều động sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn tại địa bàn huyện.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn đã trực tiếp trao 40 Quyết định điều động sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn tại địa bàn huyện, và đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí: trên cương vị mới các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; nắm chắc địa bàn, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở; tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng; giữ mối quan hệ gắn bó, gần gũi, mật thiết với cán bộ, nhân dân; luôn giữ vững tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc chính quy hóa lực lượng Công an tại 100 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đàn không chỉ là cơ sở, tiền đề vững chắc cho việc đảm bảo ANTT trên địa bàn các xã, thị trấn nói riêng và toàn huyện nói chung, mà còn đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ công an trong việc sắp xếp, bố trí lại bộ máy tổ chức theo hướng “ Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Tác giả: Kim Dung

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An