Mỹ Tâm khoe body gợi cảm, phá tan tin đồn mang thai

Vừa qua, cư dân mạng xôn xao trước thông tin một nữ nghệ sĩ hạng A đang mang thai con đầu lòng với bạn trai kém tuổi. Trên nhiều diễn đàn tám chuyện showbiz, rất đông bình luận để lại gọi tên cặp đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến.

Cũng vì lý do này mà mới đây, Mỹ Tâm đã livestream trên trang cá nhân của mình để chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai đang làm hoang mang cộng đồng mạng. Theo đó, nữ ca sĩ hoàn toàn phủ nhận chuyện có bầu. Mỹ Tâm cho biết bức ảnh lộ bụng to là do cô tăng cân trong những ngày nghỉ dịch chứ không phải vì mang thai như lời đồn.

Mỹ Tâm phủ nhận tin mang bầu trong livestream của mình

Cụ thể, cô nhấn mạnh: "Có em bé là tin vui, không có việc gì phải giấu. Tôi mà muốn giấu thì không ai tìm ra được đâu. Dạo gần đây tôi có tăng cân thật chứ không bầu 4 - 5 tháng như mọi người đồn. Có tin vui tôi sẽ tự thông báo, không cần đồn đoán. Người ta muốn còn không có, huống chi phải giấu". Bên cạnh đó, ngay trên livestream cô nàng cũng cởi áo khoác ngoài ra để phô diễn trọn body cùng vòng eo thon gọn nhằm dập tan tin đồn mang thai vô cớ.

Ngoài ra, trong livestream của mình, Mỹ Tâm còn lên tiếng nhắc về Mai Tài Phến: "Sự việc lần này tôi phải xin lỗi Mai Tài Phến vì bạn ấy bất ngờ bị lôi vào việc này. Các bạn quan tâm đến Mỹ Tâm thì biết Mỹ Tâm thôi, đừng quan tâm thêm người khác. Sau này Mai Tài Phến có dự án gì tôi cũng xung phong tham gia".

