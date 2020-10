Mùa thu vàng xứ kim chi

Thúy An Chia sẻ, không mùa nào có thể so sánh với cảnh sắc quyến rũ của mùa thu - thời điểm tuyệt vời trong năm để con người tận hưởng tiết trời giao mùa, lắng nghe tiếng chim kêu trong những tán lá vàng, đỏ hoặc thỏa thích ngắm nhìn các vườn táo, hồng vào mùa hoạch. Hàn Quốc hiện chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Nước này đã vô hiệu hóa visa ngắn hạn với tất cả công dân nước ngoài từ tháng 4/2020. Hành khách từ nước khác tới Hàn Quốc đều phải cách ly 14 ngày và yêu cầu có giấy chứng nhận sức khỏe kiểm tra Covid-19 trong vòng 48 giờ trước khi bay tới Hàn Quốc. Các chuyến bay quá cảnh tại Hàn Quốc đều phải có vé bay nối chuyến trong vòng 24 giờ. Hành khách lên các chuyến bay tới Hàn Quốc đều phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt tại cửa. Với người có thân nhiệt trên 37,5 độ C sẽ bị từ chối bay.