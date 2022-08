Một trận mưa với lượng mưa kỷ lục đã trút xuống khu vực miền Trung Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, từ sáng sớm ngày 8/8. Trận mưa này đã gây ngập lụt nặng, khiến nhiều nhà cửa và phương tiện của người dân bị hư hỏng. Ít nhất 7 người được xác định là đã thiệt mạng sau trận mưa này (Ảnh: Yonhap).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Hàn Quốc, lượng mưa ghi nhận tại thủ đô Seoul trong khoảng thời gian từ đêm 8/8 đến sáng ngày 9/8 lên tới 420mm, cao nhất trong vòng 80 năm trở lại đây (Ảnh: Yonhap).

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến phố tại thủ đô Seoul ngập sâu trong nước (Ảnh: Yonhap).

Mưa lớn kỷ lục càn quét thủ đô của Hàn Quốc, ít nhất 7 người chết

Nhiều ô tô đã chết máy và bị bỏ lại trên đường phố (Ảnh: The Korea Herald).

Một người đàn ông mắt kẹt trên xe ô tô bị chết máy giữa "biển nước" tại quận Gangnam (Ảnh: Twitter).

Hình ảnh đường phố Seoul ngập sâu trong nước (Ảnh: The Korea Herald).

Nước lũ tràn vào nhiều cửa hàng và nhà ở của người dân tại thủ đô Seoul (Ảnh: The Korea Herald).

Hình ảnh nước lũ tràn vào một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul (Ảnh: Yonhap).

Mưa lớn cũng khiến đường cao tốc nối thủ đô Seoul với tỉnh Gyeonggi bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Yonhap).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp nhằm tìm giải pháp đối phó với tình hình mưa lũ tại Seoul. Ông Yoon yêu cầu nhà chức trách thủ đô tập trung mọi nguồn lực nhằm hạn chế thương vong, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường (Ảnh: Yonhap).

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí