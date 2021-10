Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập sâu

Từ đêm 27 đến ngày 28/10, nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh có mưa lớn như ở huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh. Mưa to đến rất to khiến mực nước tại một số tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập sâu.

Ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh), cho biết mưa lớn kéo dài đã làm ngập quốc lộ 1 đi qua địa bàn.

Mực nước tại một số tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập sâu



"Khoảng 200 m quốc lộ 1 bị ngập sâu đến 60 cm. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm người đi xe máy qua lại vị trí ngập. Với ôtô tải, xe gầm cao được qua song phải đảm bảo an toàn", ông Sửu nói.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, trong những ngày tới vùng đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh như Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh sẽ mưa rất to.

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh biến thành sông



Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 30/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa dự báo cả đợt (27 - 30/10) phổ biến 150 - 300mm, vùng đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh như Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh lượng mưa trên 350mm.

Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị.

Các con đường vào khu vực nhà dân cũng ngập sâu từ 0,3-0,7m



Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, tuyến đường đang thi công, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc…

Tác giả: Văn Nguyễn

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn