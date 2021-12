Mua Corolla Altis trong tháng 12 nhận ngay 84 triệu đồng

Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình ‘Tưng bừng ưu đãi, vạn lời tri ân” cho các sản phẩm trong đó có Corolla Altis. Theo đó, khách hàng mua xe Corolla Altis trong tháng 12/2021 sẽ được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá 40 triệu đồng áp dụng với tất cả các phiên bản. Như vậy, người tiêu dùng mua xe Altis từ 1/12 sẽ nhận được lợi kép, vừa được Toyota hỗ trợ vừa được chính phủ ưu đãi phí trước bạ 50%, tổng ưu đãi lên tới 84 triệu đồng – mức lớn nhất kể từ đầu năm của mẫu xe bán chạy nhất thế giới này. Đây là cơ hội và thời điểm thuận lợi nhất để có thể nâng đời xe hay sở hữu mẫu xe sedan hạng C mơ ước của mình.

Corolla Altis được xem là chiếc xe đầu tiên mà Toyota lắp ráp tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc vào khoảng năm 1996, cho tới nay đã có gần 80.000 chiếc Altis đã được giao tới tay khách hàng Việt. Nếu như Vios là mẫu sedan dành cho những người mua xe lần đầu thì Altis thường là chiếc xe thứ hai khi đã có sự thành đạt. Đó dường như là điều đã trở thành mặc nhiên trong suốt nhiều năm qua cho những ai yêu thích thương hiệu xe Toyota.

Trên thế giới, kể từ năm 1966 đã có hơn 50 triệu chiếc Altis lăn bánh tại nhiều thị trường khó tính và đòi hỏi chất lượng cao như khu vực Bắc Mỹ. Thú vị là, trong nhiều năm liên tiếp vừa qua, Corolla Altis luôn là mẫu xe bán chạy nhất trên toàn cầu với số lượng trung bình hơn 1,2 triệu xe/năm. Altis đại diện cho một mẫu sedan hạng C bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn, kinh tế trong sửa chữa bảo dưỡng và giá trị bán lại cao.

Phiên bản 2020 đã có sự thay đổi cả diện mạo lẫn trang bị nội ngoại thất, tính năng tiện nghi, an toàn cũng như giá bán cạnh tranh hơn. Thiết kế thể thao hơn với lưới tản nhiệt hình thang ngược mở rộng sang hai bên cùng cụm đèn chiếu sáng trước dạng LED projector tự động bật tắt hay cân bằng góc chiếu, la-zăng 17 inch 5 chấu kép, gương chiếu hậu ngoài chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa cùng màu thân xe với viền bạc và tính năng mở khoá cửa thông minh,…

Nội thất vẫn là sự rộng rãi thoải mái vốn có trên những chiếc xe Toyota với thiết kế hướng tới người lái cũng như tạo ra sự thư thái nhất cho mọi vị trí ngồi. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, hàng ghế thứ 2 có khoảng để chân rộng nhất phân khúc. Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp các phím điều khiển hệ thống giải trí và ga tự động, gương chiếu hậu trong chống chói tự động, gạt mưa tự động, điều hoà tự động cũng như khởi động nút bấm với chìa khoá thông minh. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch kết nối điện thoại thông minh Apple Carplay/Android Auto.

Corolla Altis 2020 sử dụng khối động cơ 1.8L cho công suất tối đa 138 mã lực cùng hộp số vô cấp CVT vốn đã chứng minh được sự bền bỉ, êm ái khi vận hành cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Đi cùng với đó là hàng loạt các tính năng an toàn như phanh ABS, EBD, BA, ổn định thân xe VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ kiểm soát lực kéo A-TRC, camera lùi, cảm biến phía sau, 7 túi khí. Altis mới đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Asean NCAP giúp bạn an tâm trên mọi hành trình. Rõ ràng với những thay đổi trong thiết kế mang tính thể thao hơn, nâng cấp thêm nhiều tính năng tiện nghi cũng như giá bán hấp dẫn khiến Altis trở thành lựa chọn hàng đầu cho bất cứ ai đang mong muốn sở hữu một chiếc xe sedan hạng C. Thêm nữa, với hệ thống 76 đại lý của Toyota trải rộng trên toàn quốc cũng giúp bạn có thể bảo dưỡng sửa chữa chiếc Altis của mình dễ dàng thuận tiện hơn bao giờ hết.

Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Tưng bừng ưu đãi, vạn lời tri ân” dành cho khách hàng mua xe Vios, Fortuner, Innova, Rush và Wigo trong tháng 12. Đối với khách hàng mua trả góp, TFSVN cũng dành nhiêu ưu đãi với các gói vay truyền thống và Balloon (áp dụng tuỳ từng mẫu xe). Ngoài ra, từ 1/12 các đại lý Toyota trên toàn quốc sẽ tổ chức nhiều hoạt động cuối năm hấp dẫn, mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm những mẫu xe của hãng cùng nhiều chương trình, quà tặng hấp dẫn.

Tác giả: LH

Nguồn tin: ANTT/NĐT