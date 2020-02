Một số thông tin xuyên tạc việc đặt tượng Lenin ở TP Vinh

Ông Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, những ngày qua mạng xã hội xuất hiện một số thông tin không chính xác, xuyên tạc với dụng ý xấu về việc tỉnh Nghệ An đặt tượng V.I.Lenin tại TP Vinh, khiến nhiều người hiểu sai bản chất vấn đề.

Vị trí đặt tượng đài V.I.Lenin ở TP Vinh (Nghệ An).

Ông Kha Văn Tám cho biết, được sự đồng ý của Trung ương, tỉnh Nghệ An đang triển khai xây dựng tượng đài V.I.Lenin tại TPVinh, ở khu đất bên cạnh ngã 5, nơi giao nhau của các tuyến đường V.I.Lenin, Nguyễn Phong Sắc, Lê Hồng Phong, Trường Thi, Võ Nguyên Hiến.

Tượng có chiều cao 3m, được đúc tại tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) và do tỉnh Ulyanovsk tặng tỉnh Nghệ An.

Công trình này thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An - quê hương Bác Hồ kính yêu, và tỉnh Ulyanopsk - quê hương của V.I.Lenin, vị lãnh tụ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Nga nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk cắt băng khánh thành Tượng đài Bác Hồ tại tỉnh Ulyanovsk

Ông Trần Xuân Lễ, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vinh (Nghệ An) cũng cho biết, tượng V.I.Lenin được tỉnh Ulyanovsk tặng tỉnh Nghệ An. Tỉnh Ulyanovsk sẽ vận chuyển tượng đến TP Vinh và trao tặng tại đây. Tất cả kinh phí vận chuyển đều do tỉnh Ulyanovsk chi trả toàn bộ.

Trước đó, năm 2017, thành phố Ulyanovsk (Liên bang Nga) xây dựng trường học, đường phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Quần thể Tượng đài và Quảng trường Hồ Chí Minh được xây dựng trên khuôn viên có diện tích hơn 2.000m2 ở quận Zasniazhsky, thành phố Ulyanovsk, tỉnh Ulyanopsk.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News