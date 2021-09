Một người ở Nghệ An mất tích khi vớt “lộc trời”

Theo thông tin từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An, vào hồi 15h20 ngày 26/9, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra tai nạn đuối nước trên biển tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai.

Lực lượng cảnh sát đang mò tìm nạn nhân mất tích trong quá trình cào ngao trên bờ biển.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 9, huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xe CC&CNCH cùng 12 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông L.V.T, sinh năm 1962, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu; mất tích khi đang đi mò ngao tại khu vực biển trên.

Lực lượng cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Ngao dạt bờ, người dân đổ xô đi cào vớt

Được biết, hoàn lưu bão số 6 cộng với mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến nước biển động khiến ngao dạt bờ rất nhiều. Hiện tượng này xuất hiện từ 16h chiều qua (25/9), ở vùng biển dọc xã Quỳnh Phương và Quỳnh Liên, Tx Hoàng Mai. Hàng tấn ngao đã trôi dạt vào bờ biển. Người dân chỉ việc ra bờ biển nhặt hoặc cào ven bờ. Người dân địa phương ở đây cho biết hiện tượng này cứ vài năm lại xuất hiện một lần. Người dân coi đây là lộc trời nên ai cũng có thể cào bắt được.

Cũng trong sáng 26/9, ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, cũng có 1 thanh niên mất tích khi đánh bắt cá trên sông. Nạn nhân được xác định là anh N.X.H. (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Mưa lớn trong những ngày qua đang khiến 696 ngôi nhà bị ngập (trong đó huyện Nghĩa Đàn 81 nhà, Quỳnh Lưu 574 nhà và Yên Thành 41 nhà). 82 hộ dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Con Cuông và Tương Dương bị ngập, sạt lở đất phải di dời đến nơi an toàn. Hơn 3.000ha lúa, ngô, rau màu bị ngập nặng; 5.394 con gia cầm bị chết và cuốn trôi. Ngoài ra hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ 48, 15, 48B, 48E, 7B.. bị ngập, gây chia cắt.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông