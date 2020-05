Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng

Các đối tượng chứng kiến cơ quan chức năng giám định 4 bánh heroin

Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng (PC04) phối hợp Viện KSND tỉnh đưa 4 đối tượng vừa bị bắt đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh (PC09) để chứng kiến kết quả kiểm tra, giám định tang vật nghi là ma túy.

Các đối tượng bao gồm Phạm Thị Ánh (38 tuổi, ngụ Đức Trọng, Lâm Đồng), Nguyễn Thị Phương (46 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Hương (44 tuổi, trú Diễn Châu, Nghệ An) và Hoàng Tuấn Minh (30 tuổi, ngụ Lâm Hà, Lâm Đồng).

Đối tượng Phạm Thị Ánh

Kết quả giám định cho thấy 4 bánh tinh thể rắn, màu trắng do lực lượng chức năng thu giữ, bắt quả tang của 4 đối tượng nói trên đều là heroin với tổng trọng lượng 1,4kg (350gr/bánh).

Khui các bánh heroin để giám định

Thông tin ban đầu, Vào lúc 20 giờ 40 phút đêm 1/5, Phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang Phạm Thị Ánh đang vận chuyển 2 bánh heroin trên đường liên thôn Chi Rông (xã Phú Hội, Đức Trọng).

Ánh khai đã mua 2 bánh heroin của một người phụ nữ tên Vân ở Nghệ An với giá 540 triệu đồng. Sau đó, một phụ nữ khác đã mang số heroin này vào tận Lâm Đồng giao cho Ánh.

Đấu tranh khai thác nhanh Phạm Thị Ánh, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04 xác định người phụ nữ vừa giao ma túy cho Ánh đang trên đường tiếp tục vận chuyển ma túy vào Lâm Hà để giao cho một số đối tượng khác. Phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Lâm Hà triển khai lực lượng để truy bắt.

Đến khoảng 23 giờ đêm hôm đó, tại khu vực trước nhà nghỉ T.L. (khu chợ Thăng Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), công an đã bắt quả tang Phương và Hương vận chuyển trái phép 2 bánh heroin.

Phương khai được một phụ nữ tên Vân ở Nghệ An thuê vận chuyển từ Nghệ An vào Lâm Hà cho một đối tượng. Các trinh sát tổ chức đón lõng. Khi Minh đi xe máy đến nhà nghỉ T.L để nhận 2 bánh heroin của Phương - Hương thì bị tổ công tác ập vào bắt quả tang, khống chế, đưa về trụ sở Công an huyện Lâm Hà.

Lấy lời khai Hoàng Tuấn Minh

Rạng sáng 2/5, Phòng PC04 di lý 4 đối tượng nói trên về trụ sở đơn vị để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động quy mô, liên tỉnh (từ Nghệ An vào Lâm Đồng) do nhiều đổi tượng thực hiện với những thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm đối phó với lực lượng vây bắt. Từ giữa năm ngoái, Phòng PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tác giả: KIM ANH

Nguồn tin: Báo Tiền phong