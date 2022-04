Một “cò đất” bị khởi tố sau 10 năm bán đất của người khác

Năm 2011, Lê Ngọc Dũng có môi giới cho ông T.V.T (SN 1970, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) mua hai lô đất tái định cư có diện tích 90m2 và 100m2 tại khu dân cư Làng Cá (phường Nại Hiên Đông). Sau khi thanh toán đầy đủ tiền cho bên bán, ông T đưa toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để nhờ Dũng liên hệ với cơ quan chức năng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Dũng chỉ hoàn thành được thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất có diện tích 100m2. Còn hồ sơ liên quan đến lô đất diện tích 90m2, năm 2012 Dũng đã mang đi cầm cố, sau đó bán cho bà O (trú quận Sơn Trà) với giá 550 triệu đồng. Đến tháng 10/2013, bà O bán lô đất này cho người khác. Sau đó, lô đất này tiếp tục được chuyển nhượng, sang tên qua nhiều chủ.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Dũng.

Về phía ông T, từ năm 2016 đã phát hiện lô đất của mình phát sinh giao dịch liên tục nên đã yêu cầu Dũng trả lại hồ sơ lô đất. Dũng đưa cho ông T một số tiền và hứa sẽ tìm cách mua lại lại lô đất giao trả cho ông T. Tuy nhiên đến nay, Dũng không thực hiện được lời hứa nên bị ông T gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Được biết lô đất của ông T mà Dũng đã bán hiện có giá khoảng 3 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Công an, bị can Lê Ngọc Dũng đã lạm dụng tín nhiệm của ông T để chiếm đoạt số tiền lớn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Dũng thành khẩn khai báo đồng thời có khắc phục cho bị hại một khoản tiền. Mặc khác, Dũng đang là lao động chính của gia đình, có nơi cư trú nhất định nên Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng không bắt tạm giam mà khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Dũng.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân