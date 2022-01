Phải công nhận một điều rằng, Việt Nam ngoài những món đặc sản vừa ngon vừa bắt mắt ra thì còn có những món ăn vô cùng... kinh dị. Cũng là đặc sản, thế nhưng có món lại khiến người ta sợ hãi vì là động vật sống còn ngọ nguậy (đuông dừa), có món thì chẳng khác nào ăn "máu sống" (tiết canh), có món lại như một con vịt con còn nguyên lông (trứng vịt lộn)...

Như món đặc sản trong clip dưới đây, chỉ cần chứng kiến khung cảnh bắt chúng thôi nhưng nhiều người, đặc biệt là các du khách quốc tế đã "chạy mất dép" rồi!

Món đặc sản kinh dị của Việt Nam khiến du khách nước ngoài "chạy mất dép": Nhìn cảnh bắt chúng thôi cũng hết hồn rồi!

Đó chính là thịt chuột! Và đoạn clip trên chính là cảnh người ta đi bắt những con chuột ngoài đồng về để làm món ăn.

Theo nhiều thông tin được chia sẻ, những con chuột dùng để làm món ăn thường phải là chuột đồng vì chúng có phần sạch sẽ hơn, chủ yếu ăn gạo nên thịt cũng thơm hơn. Khi bắt về, người ta sẽ làm sạch lông bằng nước sôi hoặc thui rồi mới làm lông. Sau đó, những con chuột đã được mổ sạch sẽ sẽ được mang chế biến thành các món như hấp, luộc, nướng...

Ở Việt Nam, có khá nhiều nơi có món đặc sản như La Chí (Hà Giang), Châu Đốc (An Giang), Canh Nậu (Hà Nội)... Trong khi rất nhiều người sợ hãi món đặc sản này thì vẫn có nhiều người yêu thích, thậm chí còn săn lùng chúng.

Bạn thì sao? Bạn có dám thử ăn món thịt chuột 1 lần không?

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị