Món ăn nên tránh để có da đẹp đón Tết

Sushi: Jolene Hart - huấn luyện viên sức khỏe và là tác giả cuốn sách Eat Pretty: Nutrition for Beauty Inside and Out - khuyên bạn nên ăn vừa phải món này trong những ngày cận Tết vì gạo trắng có chỉ số đường huyết cao, thịt cua giả chứa gluten - nguyên nhân phổ biến gây viêm, làm mụn trầm trọng hơn. Nếu muốn an toàn, bạn có thể gọi món sashimi với gạo lứt. Ảnh: Yagi Studio.