Mời người yêu cũ dự đám cưới, cô dâu 'ngượng chín người' bỏ đi vì anh chàng đã làm điều này?

Mời người yêu cũ đến dự đám cưới không phải là chuyện hiếm gặp. Thế nhưng, cô dâu chú rể cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi ngỏ lời mời "tình cũ" trong ngày trọng đại của mình. Sự xuất hiện của người yêu cũ có khi sẽ mang đến những tình huống "dở khóc dở cười".

Chàng trai tự nhận là người yêu cũ của cô dâu lên hát trong đám cưới

Mới đây, một tài khoản tự nhận là người yêu cũ của cô dâu trong đoạn clip đã đăng tải một video hát trong đám cưới khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, nam thanh niên lên hát mừng trong hôn lễ nhưng lại chọn bài hát có nhan đề Cứ ngỡ là anh, ánh mắt lại luôn hướng về cô dâu như thể có muôn vàn tâm sự.

Bản chất ca khúc không có gì sai, chỉ là nó không hợp để hát trong đám cưới. Từ giai điệu cho đến ca từ của bài hát tha thết buồn, không khỏi khiến người nghe chột dạ và ngượng ngùng. Chưa kể, anh chàng còn "diễn sâu", thậm chí quỳ cả xuống sàn, người xung quanh đỡ đứng dậy cũng không chịu.

Chàng trai quá nhập tâm vào ca khúc đến nỗi quỳ xuống sàn

Ngay khoảnh khắc đó, cô dâu trẻ không kịp nghe hết cả bài mà đã vội vàng đứng dậy. Có thể lí giải hành động này là bởi cô nàng đang "ngượng chín người". Thế nhưng, dù cô dâu đã đứng dậy bỏ đi thì anh chàng vẫn hết mình với tiết mục.

Cô dâu ngượng ngùng đứng dậy bỏ đi

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Trước những ý kiến thắc mắc, chính chủ đã lên tiếng giải thích. Hóa ra, anh chàng không phải là người yêu cũ của cô dâu, mà là bạn bè hát góp vui trong đám cưới. Mục đích anh chọn bài hát với ca từ thê lương và cố tình diễn sau như vậy là để mang lại tiếng cười cho quan khách ở đó.

Chính chủ thừa nhận anh chỉ đang diễn cho vui chứ không phải người yêu cũ của cô dâu. Thế là dân mạng đã bị "lừa" một vố khá đau.

Bên dưới bình luận, khi biết anh chàng chỉ là đùa vui, nhiều ý kiến cũng pha trò hài hước. Ngoài ra, một số người cho rằng đây là lí do không nên mời người yêu cũ đến dự đám cưới.

Nhiều người đồng cảnh ngộ chia sẻ cảm giác đi dự đám cưới của người yêu cũ

Tác giả: Lãng Như

Nguồn tin: saostar.vn