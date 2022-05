Mỗi ngày ăn một quả trứng, cơ thể bạn sẽ thay đổi ra sao?

Theo một số nghiên cứu về mức độ sử dụng trứng đối với lượng cholesterol trong máu gần đây, các nhà khoa học đưa ra một kết luận bất ngờ rằng, trứng không là nguyên nhân khiến lượng cholesterol tăng cao ở người khỏe mạnh, bởi thực đơn hàng ngày với 1 quả trứng không làm tăng đáng kể lượng mỡ xấu trong máu với những đối tượng nghiên cứu.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, một quả trứng gà trung bình chứa 187mg cholesterol. Một báo cáo năm 2019 của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết người Mỹ ăn rất nhiều trứng (mỗi người ăn khoảng 279 quả trứng trong một năm).

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị, mỗi người không nên ăn quá 300 mg cholesterol mỗi ngày. Với những người mắc bệnh tim mạch, nên ăn ít hơn người bình thường. Trứng có chứa lượng cholesterol đáng kể nhưng lại có tương quan thuận lợi giữa Lecithin và cholesterol. Do vậy, Lecithin sẽ có vai trò điều hòa cholesterol, ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch và đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể.

Với người muốn giảm cân, có thể ăn bữa sáng hàng ngày với trứng. Ăn trứng vào bữa sáng giúp giảm khoảng 270-470 calo nạp vào trong bữa trưa và bữa tối, bởi trứng có chỉ số no cao hơn 50% so với bánh mì trắng hoặc ngũ cốc ăn sáng. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu chỉ ăn một quả trứng, có thể sẽ khiến bạn chưa đủ no. Bạn có thể bổ sung thêm với 1-2 lát bánh mì, rau xanh và hoa quả.

Các bác sĩ khuyến cáo, với người khoẻ mạnh, duy trì tối đa 1 quả trứng mỗi ngày cở thể sẽ nhận được những lợi ích sau:

Hỗ trợ giảm cân

Trứng là một trong những thực phẩm tốt nhất cho quá trình giảm cân, trứng rất giàu lecithin, sterol, lòng đỏ trứng, canxi, phốt pho, sắt, vitamin A, vitamin D và vitamin B.

Đáng chú ý, ăn trứng rất nhanh no, năng lượng của một quả trứng là 70-86 kcal nhưng lại có thể khiến bạn no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Ăn trứng có thể giảm tổng lượng calo hấp thụ trong ngày một cách hiệu quả, cải thiện tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, đốt cháy và tiêu hao chất béo.

Tăng cường trí não

Ăn trứng thường xuyên có thể đạt được tác dụng tăng cường trí não và dưỡng não, bởi vì protein trong trứng rất phong phú. Loại protein này cũng là protein chất lượng cao, có thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các cơ quan khác nhau trong cơ thể con người, và cũng có thể làm cho cơ thể con người ngày càng khỏe mạnh hơn.

Lecithin có trong trứng có thể thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của não bộ , ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh Alzheimer, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Bảo vệ sức khỏe lá gan

Là một cơ quan rất quan trọng trong cơ thể, gan có chức năng chuyển hóa và giải độc. Đồng thời, gan còn có chức năng dự trữ máu, điều hòa bài tiết mật và protein từ máu, đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe.

Lecithin và lòng đỏ trứng có thể sửa chữa các tế bào gan bị tổn thương và cải thiện khả năng tái tạo của gan. Những người có gan kém có thể muốn ăn một quả trứng mỗi ngày, điều này giúp ích cho việc nuôi dưỡng và bảo vệ gan.

Giúp phòng chống ung thư

Vitamin B2 trong trứng có thể tham gia vào quá trình ngăn chặn sự hình thành cũng như kích thích quá trình tự chết của tế bào ung thư. Ngoài ra, các nguyên tố vi lượng trong trứng như selen có thể ngăn chặn hiệu quả sự tái sinh của tế bào ung thư.

Các nhà dinh dưỡng học đã phát hiện ra rằng, tỷ lệ ung thư của những người thường xuyên ăn trứng thấp hơn 32% so với những người không ăn trứng. Do đó, có thể thấy rằng, trứng có tác dụng ngăn ngừa và chống ung thư rất tốt. Bệnh nhân ung thư nên tham khảo sự tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ về cách thêm trứng vào chế độ ăn, để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Lưu ý, cách ăn trứng tốt nhất Theo các bác sĩ, ăn trứng luộc là cách tốt nhất hấp thụ chất dinh dưỡng. Song, trứng chỉ cần luộc chín tới và không quá lâu dễ làm protein bị biến chất, ảnh hưởng tới sức khỏe. Cách luộc trứng đúng là cho trứng cùng với nước lã vào nồi rồi đun sôi dần. Khi nước sôi, vặn nhỏ lửa đun khoảng 2 phút rồi tắt bếp ngâm trứng khoảng 5 phút. Thời gian lý tưởng để trứng chín hoàn toàn từ 10-12 phút. Lúc này, trứng vừa chín tới, lòng đỏ không bị chín kỹ quá, dễ hấp thu. Lúc luộc trứng, có thể cho thêm một ít muối để giữ cho trứng không bị vỡ. Nếu trứng gà rán hoặc ốp thì nên để lửa nhỏ, thời gian lâu một chút cho lòng đỏ vừa chín là tốt. Lửa to dễ khiến bên ngoài cháy, bên trong chưa chín. Lúc đó, lòng trắng trứng bị cháy sẽ khó hấp thu, lại tiêu hủy các vitamin tan trong nước như vitamin B1, B2.

