Mercedes thực hiện 2 đợt triệu hồi mới với GLB 250 và GLB 35

Đợt triệu hồi đầu tiên áp dụng với 2.362 mẫu GLB 250 2020-2021, được sản xuất từ ngày 13/5/22019 đến 15/9/2020, do nắp vòm bánh xe trên chắn bùn trước có thể không được lắp đúng cách. Do đó, chúng có thể bị tách rời ra trong quá trình lái xe, trở thành mối nguy hiểm trên đường và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn cũng như thương tích.

Mercedes đổ lỗi vấn đề do “sự sai lệch quy trình tại nhà máy lắp ráp”. Những mẫu xe bị ảnh hưởng có thể quan sát thấy một khe hở giữa nắp vòm bánh xe và chắn bùn. Các kỹ thuật viên được ủy quyền của Mercedes sẽ kiểm tra việc lắp các nắp vòm bánh trước và chỉnh sửa lại nếu cần thiết.

Nắp vòm bánh xe không phải là bộ phận duy nhất có thể tách khỏi GLB khi đang di chuyển. Do đó sẽ có đợt triệu hồi thứ 2 áp dụng trên 5.215 mẫu GLB, lý do những cánh gió gắn hai bên cửa sau cũng có thể bị tách rời. Các bộ phận này cũng không được lắp đặt theo thông số kỹ thuật, "do sai lệch quy trình trong nhà máy lắp ráp".

Bên cạnh GLB 250, các xe Mercedes-AMG GLB 35 đời 2021 cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Tất cả những mẫu xe trên đều được lắp ráp trong khoảng thời gian từ ngày 14/5/2019 đến 8/10/2020. Các đại lý sẽ kiểm tra cánh gió hậu và thay thế chúng nếu cần thiết. Cả hai đợt triệu hồi dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 31/5. Các chủ sở hữu xe có thể liên hệ với Mercedes và NHTSA bắt đầu từ bây giờ./.

Tác giả: CTV Hoàng Thanh

Nguồn tin: vov.vn