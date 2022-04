Mercedes C-Class 2022 tại Việt Nam giá từ 1,669 tỉ đồng

Sau nhiều lần nâng cấp tại Việt Nam, mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class vừa bước sang thế hệ mới. Theo đó, tối 26.4 Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức trình làng Mercedes-Benz C-Class 2022 (mã W206) - đây cũng là mẫu xe đầu tiên trong số 10 sản phẩm mới sẽ được MBV mở bán tại Việt Nam trong năm nay.

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus, C 300 AMG và C 300 AMG First Edition. Đáng chú ý, phiên bản C 300 AMG First Edition được bán với số lượng 132 chiếc.

Thế hệ mới của Mercedes-Benz C-Class sở hữu diện mạo thể thao, mạnh mẽ và hiện đại hơn. Phần đầu xe tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt mới, cụm đèn pha sắc sảo hơn kết hợp cùng công nghệ đèn LED High Performance tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản, nắp ca-pô thể thao với các đường gân nổi.

Mercedes-Benz C-Class 2022

Khoang nội thất Mercedes-Benz C-Class 2022 cũng đổi mới hoàn toàn về thiết kế, tính năng, công nghệ. Trong đó, hầu hết các chi tiết đều được trang trí bằng vật liệu da mềm, da artico, da nappa và mạ crôm. Bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, với màn hình màu hiển thị có kích thước lên đến 12.3 inch. Thiết kế bảng đồng hồ nay đã được tách rời độc lập hoàn toàn, không còn nằm cạnh màn hình giải trí trung tâm như thế hệ trước. Giao diện của màn hình có thể được cá nhân hóa với ba phong cách hiển thị (Discreet, Sporty, Classic) và ba chế độ (Navigation, Assistance, Service).

Tương tự S-Class thế hệ mới, C-Class mới được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX (Mercedes-Benz User Experience) thế hệ thứ hai, hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D và chức năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. C-Class mới cũng là thế hệ C-Class đầu tiên tại Việt Nam được trang bị đèn chào mừng với hình chiếu logo Mercedes-Benz.

Hãng xe Đức trang bị cho C-Class mới 2 tùy chọn động cơ, C 200 được trang bị động cơ 1.5L, trong khi C 300 AMG dùng động cơ 2.0L (258 mã lực, 400 Nm). Khối động cơ 2.0L được trang bị thêm công nghệ EQ Boost. Tất cả phiên bản của C-Class 2022 dùng hộp số 9 cấp 9G-Tronic. Về công nghệ an toàn, C-Class mới gây chú ý với hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, camera toàn cảnh 360 độ...

Giá bán của Mercedes-Benz C-Class 2022 khởi điểm 1,669 tỷ đồng cho bản C 200 Avantgarde, 1,789 tỷ đồng cho C 200 Avantgarde Plus, 2,089 tỷ đồng cho C 300 AMG. Phiên bản C 300 AMG nhập khẩu có mức giá từ 2,399 tỷ đồng. So với đời cũ, mức giá khởi điểm của C-Class 2022 này tăng 170 triệu đồng.

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Lexus IS (giá 2,13 - 2,82 tỉ đồng), Audi A4 (giá từ 1,7 tỉ đồng), Volvo S60 (giá từ 1,7 tỉ đồng), BMW 3 Series (giá 1,9 - 2,5 tỉ đồng).

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý