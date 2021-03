Mercedes-Benz C 180 AMG có giá 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Phiên bản C 180 AMG vừa được Mercedes-Benz ra mắt tại Việt Nam có ngoại hình tương tự đàn anh C 300 AMG trước đó. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất AMG Line với mặt ca-lăng thiết kế kiểu "sao rơi", trước thể thao, nẹp sườn và sau xe. Mâm thể thao 18 inch thiết kế 5 chấu kép đặc trưng AMG. Nhìn từ bên ngoài, C 180 AMG khác biệt với C 300 AMG khi không có cửa sổ trời và sử dụng đèn LED hiệu suất cao chứ chưa có LED Multibeam.

Các thay đổi chính của Mercedes C 180 AMG tập trung ở ngoại thất, hãng xe Đức không tiến hành nâng cấp trang bị hay thiết kế nào cho cabin. Khoang lái của mẫu sedan thiết kế quen thuộc của dòng C-Class với bảng tablo dạng thác đổ, màn hình trung tâm bố trí cao và cụm điều khiển trung tâm bố ở bệ tựa tay.

Mercedes-Benz C 180 AMG

Nội thất của C 180 AMG ốp gỗ bóng Piano màu đen, các chi tiết trang trí nhôm kết hợp cùng ghế ngồi được bọc da cho cảm giác vừa đủ cao cấp và trẻ trung. Danh sách tiện nghi được giữ nguyên với màn hình 7 inch, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, ghế trước chỉnh điện, vô-lăng tích hợp nút bấm và lẫy chuyển số…

Động cơ trên Mercedes-Benz C 180 AMG là loại 4 xy-lanh 1,5 lít, cho công suất 156 mã lực và mô-men cực đại 250 Nm. Hộp số tự động 9 cấp, hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,6 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 223 km/h.

Nội thất của Mercedes-Benz C 180 AMG

Mặc dù không thay đổi về thông số nhưng C 180 AMG sử dụng hệ thống treo thể thao được tinh chỉnh cứng hơn, hạn chế rung lắc và dao động khi đánh lái, giúp xe ổn định hơn ở tốc độ cao. Xe hướng đến cảm giác lái cứng vững và nhạy, có lẫy chuyển số sau vô-lăng, 5 thiết lập chế độ lái.

Sau đợt điều chỉnh giá bán cho model C 200 Exclusive (tăng 10 triệu đồng) và C 300 AMG (tăng 30 triệu đồng) vào tháng 1/2021, cùng với việc ra mắt phiên bản C 180 AMG mới thì hiện tại giá bán của Mercedes C-Class đời 2021 tại Việt Nam dao động ở mức 1,499-1,969 tỷ đồng.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý