Mất sạch 620 triệu trong tài khoản vì tin lời 'công an Đà Nẵng giả' qua điện thoại

Công an thành phố Hà Nội cảnh báo một số chiêu trò mà các đối tượng lừa đảo qua mạng thời gian qua sử dụng như gọi điện thoại tự xưng nhân viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại, thiếu nợ tiền ngân hàng, các vụ án liên quan đến ma túy... Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người dân cần cảnh giác, tránh mắc bẫy. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự như trên, người dân cần khẩn trương báo tin cho đơn vị công an nơi gần nhất.