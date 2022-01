Mập mờ phí bảo trì chung cư tại Nghệ An: Cơ quan chức năng nói gì?

Chung cư Tecco 215 tại phường Lê Lợi là một trong số những chung cư chậm bàn giao phí bảo trì.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng cho biết, hiện phường có 4 khu CC đều chưa bàn giao phí bảo trì cho BQT, trong đó một số CC đã xuống cấp, vấn đề bảo trì, bảo dưỡng duy tu hết sức khó khăn. Chính quyền đã có ý kiến với phía chủ đầu tư sớm hoàn trả phí, nhưng địa phương cũng gặp khó khăn trong việc liên hệ làm việc cũng như sự hợp tác từ các chủ đầu tư.

Ông Võ Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú cho hay, có 12 CC nằm trên địa bàn, hiện địa phương vẫn còn các khu CC A2, A3 do Cty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 (Hadico 30) làm chủ đầu tư, CC VINACONEX 9 CT A và CT B của chủ đầu tư Cty CP Xây dựng số 9 và CC Trường Thành chưa bàn giao phí bảo trì.

Việc chậm bàn giao ảnh hưởng lớn tới đời sống dân sinh tại các khu CC do việc sửa chữa bảo trì chậm trễ và khó khăn, chính quyền địa phương đang tiến hành liên hệ, đôn đốc các chủ đầu tư sớm tiến hành bàn giao lại phí bảo trì cho ban quản trị tòa nhà.

Ông Trần Trung Quân, Phó Phòng Quản lý Đô thị TP Vinh cho biết, TP hiện có 73 CC đã đưa vào hoạt động trong đó còn 32 CC chưa thành lập BQT. Nguyên nhân do một số CC chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc do các chủ đầu tư không muốn thành lập BQT do sợ thay đổi đơn vị quản lý vận hành và phải bàn giao lại kinh phí bảo trì.

Ngày 29/11/2021, Sở Xây dựng Nghệ An có văn bản gửi Báo PLVN về những nội dung liên quan đến việc chậm trễ bàn giao kinh phí bảo trì của các chủ đầu tư CC cho các hộ dân. Trong đó nêu rõ, trên địa bàn Nghệ An có 72 CC đưa vào sử dụng, trong đó có 9 CC chưa thành lập BQT, lý do chủ đầu tư chưa tổ chức hội nghị bầu BQT; một số toà CC chưa đủ điều kiện tổ chức hội nghị nhà CC để bầu BQT theo quy định (chưa đủ tỷ lệ số căn hộ được bàn giao cho khách hàng, chưa đủ tỷ lệ dân số căn hộ tham gia hội nghị); một số nhà CC đã đủ điều kiện để tổ chức nhưng tổ chức không thành công, không thống nhất được ý kiến của các chủ hộ nên không bầu được BQT …

Theo Sở Xây dựng, toàn tỉnh có 54 CC đã chuyển giao tất cả kinh phí bảo trì cho BQT, 9 CC đã thoả thuận, thực hiện chuyển giao một phần kinh phí bảo trì cho BQT. Thông tin này có độ vênh rất lớn với số liệu của Phòng Quản lý đô thị TP Vinh cung cấp thì mới có 10 CC bàn giao phí bảo trì, trong đó 7 CC bàn giao 100% còn 3 CC bàn giao một phần.

Cũng theo Phòng Quản lý đô thị, nguyên nhân do một số CC hoạt động trước ngày 1/7/2006 là thời điểm Luật Nhà ở chưa có hiệu lực, một số chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, còn một số chủ đầu tư lại không chịu bàn giao kinh phí bảo trì. TP đã ban hành Đề án tại Quyết định 5694 ngày 5/11/2021 chỉ đạo tổng rà soát các khu CC để lập biên bản trình cấp thẩm quyền xem xét xử phạt.

Trở lại với Sở Xây dựng Nghệ An, dự kiến năm 2022 sẽ lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc thành lập BQT và bàn giao kinh phí nhà CC trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều cư dân có ý kiến, cần có sự quyết liệt từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị, UBND TP Vinh và các địa phương có CC; xử lý nghiêm các chủ đầu tư có hiện tượng chậm, chây ì bàn giao lại phí bảo trì.

Tác giả: Quang Vinh - Võ Trà

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam