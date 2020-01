Mạng xã hội trầm trồ trước anh chồng khéo tay hết phần thiên hạ, làm tỷ tỷ thứ trong nhà xịn sò như dân chuyên

Hôm qua 19/1, một chị vợ có tên H.M.Trang đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội "khoe khéo" anh chồng với ngàn lẻ một hoa tay, tự thiết kế phòng ngủ, phòng chơi cho con và các vật dụng trong nhà cực đỉnh chẳng thua kém gì thợ chuyên nghiệp.

Nhìn thành quả đẹp như studio do anh chồng này thực hiện, dân tình ai nấy đều phải choáng ngợp, trầm trồ khen ngợi: "Chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng".

Bài chia sẻ của chị vợ trên MXH - Ảnh chụp màn hình.

Theo chị Trang chia sẻ cùng cộng đồng mạng, chồng chị mỗi thứ biết một tí, từ xây dựng, lắp ráp, điện đóm, máy móc, máy tính, lập trình... đều biết làm. Biết nhiều lại còn chăm chỉ, thế nên từ phòng ngủ của vợ, phòng chơi của con đến phầm mềm bán hàng lẫn camera nhà mẹ vợ đều tự tay anh thiết kế và làm cả.

Đã thế, những thành quả chồng làm ra luôn khiến chị Trang vô cùng bất ngờ vì chẳng những tiện ích mà còn có tính thẩm mỹ cực cao.

Chị Trang viết trên MXH: "Chồng của mình biết mỗi thứ 1 tí. Từ xây dựng, lắp ráp, điện đóm, máy móc, quản lí, máy tính, lập trình.. vân vân và mây mây, hình như cái quái gì ông ấy cũng biết làm, nhưng là 1 tí nhé, chỉ gọi là biết, chứ chưa được phong lên làm thợ. Các cụ vẫn dạy, 1 nghề thì sống, đống nghề thì chết quả không sai mà.

Thời còn yêu nhau bảo: "Anh ơi em thích hello kitty". Thế là ông hùng hục mua đồ về, tự làm hẳn cho mình 1 cái đồng hồ hình hello kitty, rồi vác sơn, vác đồ đến nhà sơn phòng treo rèm các kiểu, thành phòng hello kitty luôn. Mỗi tội anh trai mù màu (lão không phân biệt được màu đậm nhạt) nên hơi chói lói tí.

Căn phòng ngủ Hello kitty anh chồng làm cho chị vợ thuở chưa cưới nhau.

Lúc chuẩn bị có con, mình bảo: "Anh ơi, cái phòng này em muốn ngăn ra làm đôi, dựng 1 bức tường ở đây, làm 1 phòng ngủ 1 phòng chơi cho con". Ok, thế là lại lên đồ hì hục dựng tường (tường khung gỗ nha các mày), xong 2 vợ chồng lại è cổ ra sơn, trang trí (từ khi lấy lão, mình biết luôn sơn tường, lắp ổ điện).

Tấm vách gỗ anh chồng dựng lên làm không gian chơi cho con.

Khung gỗ chắn máy sưởi để đảm bảo an toàn cho con.

Căn phòng chơi của con cực xinh và gọn gàng

Chiếc giường cũ của con cực xinh do anh chồng tự tay đóng.

Giờ con mình gần 3 tuổi, giường cũ chật rồi. Lại ới lão đóng giường mới cho con. Thế là sau mấy ngày, thằng con đã được bóc tem quả giường mới tinh.

Chiếc giường ngủ mới tinh cực xinh đẹp.

Rồi lão còn viết phần mềm, làm web. Lắm lúc thấy cứ ngồi bên máy tính, mấy ngày sau lại có cái phần mềm quản lí dễ xài, dễ nhìn hơn cái cũ (nhà mình kinh doanh kiểu siêu thị mini).

Mẹ vợ ới cái là đến lắp camera chống trộm, ới cái nữa là xuống sửa điện, thay đèn, hàn xì các kiểu.

Ống nước rỉ, ok có anh lo. Cửa hỏng khóa, ok anh thay ổ. Chập điện, ok có anh sửa".

Căn phòng ngủ xinh xắn vợ chồng chị Trang cùng nhau làm cho con.

Một số bình luận hài hước của cộng đồng mạng về anh chồng khéo tay hết phần thiên hạ kể trên:

"Đúng là chồng nhà người ta không bao giờ thất vọng mà".

"Chồng tôi cũng hay tự đóng đồ trong nhà nhưng không được khéo như anh này. Anh này khéo tay như dân chuyên ý nhỉ, cũng có mắt thẩm mỹ nữa".

"Vợ con anh này thích thật đấy, dẫu biết có tiền là mua được hết nhưng tự làm vẫn cứ là vui hơn cả".

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Trang tâm sự chị và anh xã đã cưới nhau được 5 năm, hiện đang sinh sống tại CH Séc. Chị kể, chồng chị làm những vật dụng như trên trong gia đình thì mất khá nhiều thời gian nhưng chi phí rẻ hơn so với đi mua ngoài, quan trọng là mang nhiều ý nghĩa và niềm vui trong gia đình.

"Chồng mình được cái táy máy nên đồ nghề ông ấy sắm đủ cả. Làm những đồ thế thời gian thì nhiều nhưng chi phí rẻ hơn mua ngoài, quan trọng là tự tay mình làm cho con mình thì nó ý nghĩa.

Chồng mình chưa từng học qua trường lớp thiết kế hay xây dựng gì cả, nhưng anh ấy chiều con, những gì làm cho con thì tỉ mỉ lắm" - chị Trang nói.

Chồng chị Trang hì hục làm chiếc giường cho con trong nhà kho của gia đình - Ảnh: NVCC

Hiện câu chuyện về anh chồng khéo tay mà chị Trang kể vẫn đang được chia sẻ rầm rộ khắp MXH.

