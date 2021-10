Mãn nhãn trước cảnh luộc gà cực chuyên nghiệp, một lúc làm chín hàng chục con khiến dân tình khen nức nở

Bạn có bao giờ thắc mắc ở những nhà hàng, khách sạn cần phục vụ số lượng lớn đồ ăn thì người ta sẽ chế biến thế nào để vừa đảm bảo chất lượng mà lại tiết kiệm thời gian? Tất nhiên là thay vì làm theo cách thông thường, những bếp nấu chuyên nghiệp sẽ có những bí quyết riêng.

Mới đây, một clip chia sẻ về cách luộc gà của một khách sạn đã khiến nhiều người mở mang tầm mắt. Ai nấy đều trầm trồ về cách chế biến cực hay và độc đáo.

Cách luộc gà này đang khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi

Có thể thấy, thay vì thả gà vào nồi nước luộc như bình thường thì nhà bếp ở đây đã cố định gà trên một khung kim loại ba tầng có móc kéo phía trên, tiếp đó nhúng xuống nồi nước luộc siêu to ở dưới. Làm cách này có thể luộc được số lượng lớn gà cùng một lúc cũng như giữ được dáng gà đẹp mắt sau khi luộc xong.

Nhiều người sau khi xem clip đều dành lời khen đối với cách luộc gà sáng tạo. Đa số đều cho rằng làm cách này vừa tiết kiệm thời gian lại đảm bảo vệ sinh.

- Nhà hàng lớn, khách sạn đúng là phải luộc kiểu này mới đáp ứng được số lượng.

- Quá hay, vừa nhanh lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Mỗi lần luộc được vài chục con gà, nước luộc đem làm nước dùng cho các món khác, không lãng phí cái gì.

- Chuyên nghiệp thực sự.

Bên cạnh đó, còn có một thứ nữa cũng được dân tình khen nức nở đó chính là phần nước luộc. Không ít người xuýt xoa trước nồi nước sóng sánh, khi luộc nhiều gà như vậy hẳn phần nước sẽ béo ngậy lắm cho xem. Phần nước này ắt sẽ được sử dụng để làm nước dùng, nấu canh hoặc dùng để chế biến các món ăn khác. Một số người xem còn đùa rằng nếu nhà ở gần đây chắc chắn họ sẽ chạy ra xin ngay một bát nước về úp mì.

Không rõ các nhà hàng lớn hay các khách sạn khác có áp dụng cách luộc gà như trên không nhưng đây là một cách hay giúp tiết kiệm thời gian khi phải chuẩn bị số lượng lớn đồ ăn đấy chứ!

Nguồn: @bointv

Tác giả: Lyn

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị