Mai Phương Thúy tiếp tục đăng hình gợi cảm

Sáng 5/2, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đăng tải ảnh cô ngồi trên ghế của một quầy bar. Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2006 diện mini-dress lệch vai đính sequin ôm sát cơ thể, khoe khéo thân hình quyến rũ. Đáng chú ý là đôi chân dài hơn 1 m của người đẹp 8X.

Mai Phương Thúy khoe đôi chân dài miên man.

Cô hài hước chia sẻ: "Tôi rất muốn vì một người mà thay đổi, nhưng tôi sợ tôi quên anh ta trước mất rồi... Thôi không quên đâu".

Bức ảnh gợi cảm của Mai Phương Thúy nhanh chóng nhận sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho thân hình gợi cảm và đôi chân dài miên man của cô. Diễn viên Lã Thanh Huyền bình luận: "Đôi chân cực phẩm".

"Đôi chân dài miên man quá", "Đã thông minh, xinh đẹp, chân lại còn dài quá"... là những chia sẻ từ phía người hâm mộ trước tấm hình của Hoa hậu Việt Nam 2006.

Mai Phương Thúy là hoa hậu sở hữu chiều cao 1,79 m và đôi chân dài 1,18 m. Tuy nhiên, người đẹp nhiều lần tỏ ra không hài lòng với tỷ lệ cơ thể không cân đối của bản thân. Trên trang cá nhân, cựu hoa hậu chia sẻ: "Thực tế tôi chỉ cao 1,79 m nhưng ai cũng mặc định tôi phải cao 1,83 m. Lý do là chân tôi quá dài so với tỷ lệ lưng, vòng một và vòng 3 lại khá to nên trông cao hơn thực tế là thế”.

Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy được nhận xét chăm chỉ chụp ảnh gợi cảm hơn trước. Cô từng diện bra-top, khoe khéo vòng một gần 100 cm. Người đẹp nhiều lần than thở cô là người thích ăn ngọt và dễ tăng cân. Cô cũng tự nhận mình béo nên khó theo đuổi phong cách sexy.

Năm 2019, Hoa hậu Việt Nam 2006 hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giám khảo cuộc thi sắc đẹp, tham gia chương trình truyền hình. Ngoài ra, người đẹp 8X còn quyết định đầu tư vào bộ phim Chị chị em em do Katy Uyên làm đạo diễn. Phim có sự tham gia diễn xuất của Thanh Hằng, Chi Pu và Lãnh Thanh.

Hoa hậu Việt Nam 2006 chăm khoe ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

Nói về sự thay đổi, người đẹp chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Thời điểm này công việc, mọi thứ đều thuận lợi. Tôi xây dựng được bộ máy kiếm tiền tốt rồi, nên có thời gian rảnh. Khi nhận được những lời mời, tôi không từ chối nữa".

Tác giả: Tường Bách

Nguồn tin: zing.vn