Lý Hải bị bà xã 'bóc phốt' chuyện mặc một chiếc quần 10 năm không bỏ

Bất cứ khi nào nhắc tới cái tên Lý Hải, có lẽ khán giả sẽ đều nghĩ tới Minh Hà - người vợ kém nam ca sĩ 17 tuổi vừa tài giỏi vừa nết na, luôn ở sau hỗ trợ công việc và ủng hộ mọi bước đi của chồng mình. Từ khi yêu nhau cho tới lúc làm đám cưới, và hiện tại là gần 10 năm sau khi về chung nhà, hai người vẫn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả bởi cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc bên 4 thiên thần nhỏ.

Minh Hà đăng bài tố ông xã có chiếc quần mặc 10 năm không chịu bỏ.

Mới đây, Minh Hà đã đăng bức hình Lý Hải tại phòng tập gym trong căn biệt thự 40 tỷ của gia đình hai người. Không chỉ vậy, cô còn "bóc phốt" ông xã mặc một chiếc quần 10 năm không chịu bỏ, đồng thời tranh thủ hỏi dân tình địa chỉ bán loại quần có họa tiết tương tự để... làm quà kỉ niệm một thập kỷ nên duyên vợ chồng.

Dù đã bước sang tuổi 51, Lý Hải vẫn luôn giữ được thân hình mà cánh đàn ông mong ước.

Phía dưới bài đăng của Minh Hà, cộng đồng mạng hết lời khen ngợi thân hình "chuẩn men", vạm vỡ và cường tráng mà người đàn ông nào cũng mơ ước của Lý Hải, dù nam ca sĩ đã bước sang tuổi 51. Ngoài ra, dân tình còn dành lời khen ngợi cho sự giản dị của anh cũng như chúc mừng cặp đôi sắp bước qua 10 năm hôn nhân bình dị nhưng hạnh phúc.

Bàn về lí do Lý Hải không chịu bỏ chiếc quần cũ, khán giả cho rằng có lẽ đó là do bà xã mua nên anh mới không nỡ bỏ. Cũng có người đề xuất Minh Hà tự mua vải về may quần cho ông xã vì có lẽ người ta đã không còn bán loại quần này sau ngần ấy năm nữa.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi cùng 4 thiên thần.

Lý Hải và Minh Hà kết hôn vào tháng 7/2010, và có với nhau 2 bé trai cùng 2 bé gái sau 10 năm chung sống. Được biết, vợ Lý Hải vốn theo nghề Luật, nhưng chấp nhận gác lại sự nghiệp riêng để chăm lo cho mái ấm gia đình, cũng như ở bên động viên và hỗ trợ công việc của nam ca sĩ.

Căn biệt thự 40 tỷ của vợ chồng Lý Hải.

Khu vườn nhỏ của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà.

