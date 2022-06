Lý do chị em nên uống nước ép dâu tây thường xuyên

Làm đẹp da

Nước ép dâu tây tốt cho làn da. Nguồn ảnh: Internet

Trong nước ép dâu tây có chứa chất chống oxy hóa cùng với đó là các loại vitamin như vitamin E và C. Uống nước ép dâu tây có thể điều trị viêm da và kích ứng đồng thời làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, các đốm đồi mồi và vết thâm.

Làm giảm huyết áp

Người bệnh cao huyết áp không nên hấp thụ nhiều natri vào cơ thể vì natri sẽ làm giữ nước và gây ra hiện tượng tăng huyết áp. Các bác sĩ thường khuyên người bệnh bổ sung những phực phẩm có chứa nhiều kali để làm giảm thiểu những ảnh hưởng của natri trong cơ thể người bệnh và làm giảm huyết áp.

Khảo sát nghiên cứu về sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia (NHANES) Mỹ cho biết chỉ có ít hơn 2% người trưởng thành Mỹ đáp ứng được lượng kali khuyến nghị hàng ngày là 4.700 mg.

Để tránh bị thiếu kali trong cơ thể, bạn có thể bổ sung dâu tây vào thực đơn hàng ngày bởi đây là một trái cây mọng nước và có chứa nhiều kali.

Phù hợp với người bệnh tiểu đường

Dâu tây là một loại trái cây phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường do có chứa hàm lượng chất xơ cao. Hàm lượng chất xơ cao sẽ giúp người bệnh ổn định lượng đường máu trong cơ thể.

Chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn sau khi ăn và hạn chế được các tình trạng ăn nhẹ giữa các bữa ăn. Chất xơ sẽ giúp hỗ trợ quản lý glucose và làm giảm nguy cơ tăng đột biến lượng đường trong máu.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Một khẩu phần dâu tây cung cấp khoảng 150% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể, giúp chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Loại trái cây này có thể giúp bạn phòng ngừa các bệnh từ cảm lạnh thông thường cho đến cảm cúm. Vitamin C cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa và vô hiệu hóa các gốc tự do gây tổn hại cho các DNA khỏe mạnh.

Hỗ trợ điều trị viêm khớp

Sự gia tăng quá nhiều gốc tự do có thể gây ra tình trạng viêm và làm suy giảm các cơ cũng như mô của cơ thể. Do đó, các khớp xương không hoạt động như bình thường và làm tích tụ các chất độc hại, gây ra các tình trạng như viêm khớp và bệnh gút. Các chất chống oxy hóa trong dâu tây có thể giúp giải độc cơ thể và giảm viêm.

Cải thiện các hoạt động trao đổi chất

Vitamin B là nhân tố chính trong hoạt động trao đổi chất, điều chỉnh mọi thứ từ sản xuất năng lượng đến cân bằng hormone. và nước ép dâu tây cung cấp hàm lượng vitamin B6, folate, riboflavin, niacin và thiamine cao.

Tăng tốc độ chữa bệnh

Hàm lượng vitamin C và axit ellagic cao, cùng với nguồn cung cấp khoáng chất và vitamin dày đặc, loại nước ép này có thể kích thích cơ thể bắt đầu quá trình chữa bệnh, giúp tăng tốc thời gian phục hồi sau khi bị bệnh, chấn thương hoặc phẫu thuật.

Cách làm nước ép dâu tây nguyên chất

Nguyên liệu:

Dâu tây tươi: 200g

Nước đường cát: 30ml

Đường cát: 20g

Nước cốt chanh: 5ml

Đá viên

Cách làm:

Dâu tây mua về cắt bỏ cuống, ngâm với một chút nước muối loãng rồi rửa lại với nước sạch, để ráo. Sau đó cắt dâu tây thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi mang đi ướp với 2 muỗng đường cát trong khoảng 20 phút.

Cho dâu tây đã ướp đường vào máy ép, ép lấy nước. Nếu không có máy ép bạn có thể xay nhuyễn dâu rồi lọc lấy nước cốt, bỏ phần bã đi.

Cho nước ép dâu tây, 30ml nước đường cát, 5ml nước cốt chanh và đá viên vào bình lắc. Lắc đều đến khi thấy bình lạnh thì cho nước ép dâu tây ra ly, trang trí với một quả dâu tây tươi hay một cọng húng lủi là có thể thưởng thức.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn