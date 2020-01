Tiếp đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Lực lượng vũ trang tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân dịp 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt lực lượng vũ trang tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Quân đội, công an là lực lượng bảo vệ Đảng và Đảng là tổ chức lãnh đạo trực tiếp mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Giám đốc Công an tỉnh cũng chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ cho lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu cảm ơn.

Vui mừng đón nhận tình cảm của lực lượng vũ trang tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao những đóng góp của quân đội, công an trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong năm 2019. Để có được kết quả đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, thậm chí chấp nhận hy sinh để bám trận địa, bám dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Thái Thanh Quý chúc lực lượng vũ trang tỉnh nhà có nhiều chiến công mới, thắng lợi mới trong năm 2020.

Tác giả: Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An