Lừa bán đất kiểu 'vịt trời', nữ quái chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nữ quái lừa đảo Đặng Thị Linh vừa bị bắt, khởi tố về tội lừa đảo - Ảnh: Hoàng Long

Chiều 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Linh (31 tuổi, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 36 và Điều 179 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đặng Thị Linh cũng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Hồ sơ vụ án cho biết, qua quá trình điều tra tin báo tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh điều tra làm rõ Đặng Thị Linh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 250 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Đặng Thị Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mình - Ảnh: Hoàng Long

Theo đó, từ năm 2008, Đặng Thị Linh lâm vào cảnh túng quẫn. Để có tiền tiêu và trả nợ cá nhân, nữ quái này đã nghĩ mưu để lừa tiền người khác.

Mặc dù không có thửa đất nào nhưng Linh tung tin, giả như mua được mảnh đất tại khu đất dự án 26 ha thuộc xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Đồng thời, đối tượng cũng tung tin cần tiền nên bán gấp mảnh đất nói trên với giá hời để câu dẫn người mua.

Do cả tin, một khách hàng đã sập bẫy của nữ quái này và đưa cho Linh tổng cộng 250 triệu đồng để mua đất.

Khi không thấy Linh giao đất như đã hẹn, nghi bị lừa, vị khách đã kiểm tra thông tin về mảnh đất. Sau đó, người này tố cáo tới cơ quan chức năng việc bị Linh chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, Đặng Thị Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Tác giả: HOÀNG LONG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong