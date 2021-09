Lũ dâng cao gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều huyện miền núi Nghệ An

Trong tỉnh

Từ chiều 23/9 đến nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, Nghệ An có mưa to liên tục đã làm mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi.