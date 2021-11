Lợi nhuận "khiêm tốn" của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

Nhà máy dược phẩm của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An có địa chỉ tại số 16 Minh Khai, TP Vinh (Nghệ An) với chuyên ngành chính là sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa chất và dược phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước. Năm 2001, thực hiện chủ trương của Nhà nước và quyết định chuyển đổi hình thức sở hữu, Dược - Vật tư Y tế Nghệ An trở thành Công ty cổ phần.

Sau nhiều lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nâng tổng vốn, hiện Công ty có vốn điều lệ là 60 tỷ đồng. Tháng 7/2019, Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là: NTF.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển thì những năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này lại không mấy khả quan.

Theo tìm hiểu của PV Tài chính doanh nghiệp, Doanh thu thuần của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An liên tục giảm sút. Cụ thể, từ 328 tỷ đồng năm 2017 thì năm 2020, doanh nghiệp này chỉ đạt 213 tỷ đồng (năm 2019 là 246 tỷ đồng).

Cùng với đó, Lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp này cũng rơi xuống chỉ còn 1 con số. Cụ thể từ hơn 10 tỷ đồng năm 2017 thì năm 2020, Lợi nhuận sau thuế thu nhập của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An chỉ còn hơn 2,4 tỷ đồng.

Đặc biệt năm 2020, Tổng doanh thu của công ty này chỉ đạt 70% và Lợi nhuận trước thuế cũng chỉ đạt 20% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Do đó, năm 2021, Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An cũng dè dặt đặt ra chỉ tiêu kế hoạch: Tổng doanh thu khoảng 225 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 8,4 tỷ đồng.

Việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn và lợi nhuận giảm sút, theo đánh giá của lãnh đạo công ty là do ảnh hưởng của dịch Covid 19; bán hàng đấu thầu vào bệnh viện và hệ thống bán lẻ các chi nhánh bị cạnh tranh lớn; đặc biệt là phải chi trả thuế đất khu Công nghiệp Bắc Vinh… cũng như việc tăng thuế đất kể từ năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

Có thể nói kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng giảm sút và lợi nhuận thấp của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An những năm gần đây cũng sẽ khiến cho tư tưởng CBCNV và người lao động hoang mang. Thậm chí, các cổ đông cũng nhận tín hiệu kém vui khi Dược - Vật tư Y tế Nghệ An trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 khi chia cổ tức 0 đồng. Số lợi nhuận ‘ít ỏi” chưa phân phối của năm 2020 chủ yếu để lại cho dự phòng tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư dự án của công ty.

Không những thế, thời gian gần đây, 1 số vị trí lãnh đạo quan trọng của Công ty này cũng đã có sự thay đổi. Cụ thể, vào tháng 5/2021 vừa qua, doanh nghiệp này có sự thay đổi về thành viên trong HĐQT. Theo đó, bà Khúc Thị Quỳnh Lâm trở thành Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đinh Văn Đông. Bên cạnh đó, Ban điều hành của Công ty này cũng có sự thay đổi tượng tự. Đáng chú ý, sau 2 tháng kể từ khi ông Mai Trọng Minh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc (tháng 2/2021) thì đến tháng 4/2021 ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An thay cho ông Nguyễn Văn Thảo.

Được biết, từ cuối năm 2017, Công ty CP Thương mại và du lịch Ngân Anh (có địa chỉ ở Quận Đồ Sơn, Hải Phòng) trở thành đơn vị có liên quan đến Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An, đồng thời, là Công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Nói thêm về Công ty mẹ của doanh nghiệp Dược - Vật tư Y tế Nghệ An, theo tìm hiểu riêng của PV Tài chính doanh nghiệp, vào tháng 7/2021 vừa qua, Công ty CP Thương mại và du lịch Ngân Anh - Mã chứng khoán: NTF đã có sự thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn. Theo đó, Công ty mẹ này đã bán ra 580,000 CP. Từ việc nắm giữ 3,286,955 CP (tỷ lệ 54.78%) thì sau khi thực hiện giao dịch, số lượng cổ phiếu của Công ty CP Thương mại và du lịch Ngân Anh chỉ còn nắm giữ 2,706,955 CP (tỷ lệ 45.12%). Được biết, lý do thay đổi sở hữu trên của Công ty mẹ Dược - Vật tư y tế Nghệ An là nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư.

Trong 1 diễn biến liên quan trước đó, vào tháng 10/2019, Chi nhánh Dược phẩm TP. Vinh – Công ty CP Dược vật tư y tế Nghệ An đã bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra văn bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 40 triệu đồng đồng thời tước giấy phép 2 tháng vì kinh doanh thuốc không đúng địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn