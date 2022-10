Loạt xe máy hàng "hot" tiếp tục tăng giá mạnh

Theo dữ liệu từ Tổng cục thống kê, lượng xe máy được sản xuất tại Việt Nam trong tháng 8 đạt 250.800 chiếc, tăng 20% so với tháng 7 (209.000 xe). Cộng dồn 8 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã xuất xưởng được khoảng 2,058 triệu xe. Cùng kỳ năm trước, lượng xe xuất xưởng đạt 2,018 triệu xe, cao hơn 0,6% so với năm nay. Trong các thương hiệu xe máy, Honda là doanh nghiệp có donah số cao nhất. Cụ thể, ở mảng kinh doanh xe máy, trong tháng 8, Honda Việt Nam có doanh số bán 198.405 xe các loại, tăng 20,8% so với tháng trước và tăng 100,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong các sản phẩm xe máy, ở dòng xe số có mẫu Wave Alpha bán tốt nhất với 43.349 xe, chiếm 21,8% tổng doanh số của của Honda.